Брюссель изучил, как в ЕС живут малоимущие. В Латвии выявили странную особенность 2 4037

Наша Латвия
Дата публикации: 18.07.2025
kasjauns.lv
Брюссель изучил, как в ЕС живут малоимущие. В Латвии выявили странную особенность

По последним данным Eurostat, в 2024 году более чем каждый пятый житель Евросоюза был подвержен риску бедности или социальной изоляции, сообщает Otkrito.lv.

Как пишет Euronews, Болгария (30,3%), Румыния (27,9%) и Греция (26,9%) сообщили о самой высокой доле людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции.

Тревожные цифры зафиксированы и во Франции: уровень бедности здесь достиг самого высокого уровня с 1996 года. По данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), он вырос с 14,4 % в 2022 году до 15,4 % в 2023 году. Этот рост особенно затронул неполные семьи и детей, в то время как пенсионеры пострадали меньше.

На уровне ЕС более чем каждый пятый человек, живущий в семьях с детьми-иждивенцами, подвергается несколько большему риску бедности или социальной изоляции, чем те, у кого нет детей.

Так, 30,8% болгар, живущих в домохозяйствах с детьми-иждивенцами, подвержены риску бедности или социальной изоляции. За ними следуют румыны (30,4 %) и испанцы (30,2 %). Напротив, самые низкие показатели наблюдаются в Нидерландах - 13 %, на Кипре - 12,7 % и в Словении - 9,8 %. В Латвии этот показатель составляет 17,2% - 10-е место с конца.

Интересно, что если взять семьи без детей-иждивенцев, то самая плохая ситуация окажется в Латвии. Как сообщает Eurostat, 32,3% жителей Латвии, живущих в семьях без детей-иждивенцев, находятся в группе риска. Это последнее место в ЕС. За Латвией следует Эстония (29,9%) и Болгария (29,8%).

Каким образом дети помогают жителям Латвии жить богаче, не объясняется. Неужели детские пособия, выплачиваемы в ЛР так влияют на благополучие семей? Маловероятно. Скорее всего статистику стране портят пенсионеры, которые и живут очень бедно, и дети от них уже давно уехали.

#евросоюз #бедность
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го июля

    портят пенсионеры, которые и живут очень бедно, и дети от них уже давно уехали. == И особенно это касается городских пенсионеров, на хуторах подвалы и погребки под потолок забиты жратвой.

    14
    14
  • А
    Алекс
    Mr.FGJCNJK
    21-го июля

    Ты лично проверял подвалы и погребки?

    5
    0

