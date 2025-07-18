Брюссель изучил, как в ЕС живут малоимущие. В Латвии выявили странную особенность

По последним данным Eurostat, в 2024 году более чем каждый пятый житель Евросоюза был подвержен риску бедности или социальной изоляции, сообщает Otkrito.lv.

Как пишет Euronews, Болгария (30,3%), Румыния (27,9%) и Греция (26,9%) сообщили о самой высокой доле людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции.

Тревожные цифры зафиксированы и во Франции: уровень бедности здесь достиг самого высокого уровня с 1996 года. По данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), он вырос с 14,4 % в 2022 году до 15,4 % в 2023 году. Этот рост особенно затронул неполные семьи и детей, в то время как пенсионеры пострадали меньше.

На уровне ЕС более чем каждый пятый человек, живущий в семьях с детьми-иждивенцами, подвергается несколько большему риску бедности или социальной изоляции, чем те, у кого нет детей.

Так, 30,8% болгар, живущих в домохозяйствах с детьми-иждивенцами, подвержены риску бедности или социальной изоляции. За ними следуют румыны (30,4 %) и испанцы (30,2 %). Напротив, самые низкие показатели наблюдаются в Нидерландах - 13 %, на Кипре - 12,7 % и в Словении - 9,8 %. В Латвии этот показатель составляет 17,2% - 10-е место с конца.

Интересно, что если взять семьи без детей-иждивенцев, то самая плохая ситуация окажется в Латвии. Как сообщает Eurostat, 32,3% жителей Латвии, живущих в семьях без детей-иждивенцев, находятся в группе риска. Это последнее место в ЕС. За Латвией следует Эстония (29,9%) и Болгария (29,8%).

Каким образом дети помогают жителям Латвии жить богаче, не объясняется. Неужели детские пособия, выплачиваемы в ЛР так влияют на благополучие семей? Маловероятно. Скорее всего статистику стране портят пенсионеры, которые и живут очень бедно, и дети от них уже давно уехали.