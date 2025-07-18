Философский камень экономики: в Риге придумали, как догнать Эстонию и Литву

Вот какие задачи перед ЛР поставило Министерство экономики: в ближайшие годы необходимо достичь среднегодовых темпов роста народного хозяйства в 4–5% — при условии, что инфляция остается стабильной в пределах 2%.

Осталось начать да кончить: для достижения поставленных целей необходимо обеспечить ресурсы рабочей силы — не менее 900 000 занятых в год, добиться увеличения удельного веса экспорта до не менее 80% ВВП, обеспечить ежегодный объем частных инвестиций в размере не менее 25% ВВП.

Занимаем вдвое меньше, чем Литва

Озвученные целевые показатели представил во вторник на заседании правительства министр Викторс Валайнис (Союз зеленых и крестьян). Мало сказать, что они амбициозные: ведь в 2024 году внутренний валовой продукт нашей страны сократился на 0,4%, неизменной тенденция осталась и в I квартале 2025 года — минус 0,3%.

"Предпосылкой для развития латвийской экономики является опора конкурентных преимуществ на технологических факторах, эффективности производства, инновациях, а также способности адаптироваться и использовать возможности, созданные глобальными изменениями. Для их развития необходимы сотрудничество и инвестиции публичного и частного секторов", — провозглашает ведомство.

Хотя в целом в Латвии — "стабильная экономическая среда, как свидетельствуют данные народного хозяйства", национальная экономика сейчас существенно отстает от соседних стран. В Минэкономики считают, что наша экономика недофинансирована.

Так, остаток кредитов, выданных юридическим лицам (кроме финансовых), на конец 2024 года в Латвии — 5,6 миллиарда евро. Для сравнения: в Литве — 12,2 миллиарда евро, в Эстонии — 10,8 миллиарда евро.

По данным Eurostat, на конец сентября 2024 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций в собственный капитал предприятий в Латвии составил 22,5 миллиарда евро (57% от ВВП), тогда как в Эстонии — 35,1 миллиарда евро (90,3% от ВВП), а в Литве — 34,9 миллиарда евро (45,4% ВВП).

Объемы экспорта на одного жителя Латвии в 2023 году в фактических ценах составили 13,9 тысячи евро, а в Литве — 19,7 тысячи евро и в Эстонии — 21,8 тысячи евро.

Однако вот он, философский камень экономики — нужно просто больше денежек: "Для реализации поставленной правительством экономической цели необходимо существенно улучшить доступность финансирования для коммерсантов и активно привлекать инвестиции в народное хозяйство, осуществить целенаправленные государственные инвестиции в народное хозяйство, которые вместе с фондом ЕС, в том числе механизмом оздоровления и устойчивости, инвестициями, оказали бы существенную поддержку продуктивности наших предпринимателей".

И тогда, как у средневековых алхимиков — все получится: все металлы обратятся в золото, а эликсир жизни дарует вечность…

Наши цели определены

Если в прежней социально–экономической формации цели народного хозяйства мерялись пятилетними планами, для которых были характерны конкретные цифры тысяч радиоприемников, тонн бумаги и миллионов яиц, то сейчас единственным критерием являются финансы.

"Цель — приблизить к 2029 году уровень привлечения капитала к Латвии примерно в том размере, в котором этот уровень находится в Литве и Эстонии. Увеличить остаток кредитов, выданных латвийским нефинансовым обществам, с 14% до 17% ВВП. Увеличить накопленный объем прямых иностранных инвестиций в собственный капитал латвийских предприятий до 32 миллиардов евро", — значится в документе Минэкономики.

По мнению ведомства В. Валайниса, именно частный сектор должен подтянуться — с нынешней пятой доли от всех инвестиций страны он должен вырасти до четверти.

"Динамика инвестиций во многом коррелирует с показателями кредитования. На это влияют также относительно низкий спрос и структурные недостатки (недостатки в предпринимательской и инвестиционной среде, демографические факторы), а также неопределенность экономической и политической ситуации во внешней среде. Если бы кредитование частного сектора в Латвии было на уровне Эстонии, то в экономику дополнительно попало бы около 2 миллиардов евро финансирования год, что стало бы очень важным фактором для более стремительного развития предприятий".

Пределы капиталистического соревнования

Очень характерные особенности имеет национальная экономическая философия. Если в конце 1980–х годов в Латвии, обсуждая хозяйственный суверенитет республики, вполне серьезно утверждали, что мы идем где–то наравне с Финляндией, то сейчас желанным уровнем кажутся эстонский и литовский. Хотя стартовали мы из одной точки и были точно ничем не хуже.

По крайней мере первые два десятилетия независимой Балтии именно Рига являлась финансовым, банковским центром региона.

Увы, последнее десятилетие прошло втуне. Как свидетельствует Минэкономики: "С 2014 года объем кредитов, выданных банками, существенно не вырос. Кредитование предприятий за период ослабло. Остаток выданных кредитов компаниям на конец 2024 года был на 11% меньше, чем в конце 2014 года".

Несмотря на то, что Союз зеленых и крестьян на словах оппонирует идее министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство") о приватизации естественных монополий, в документе Викторса Валайниса содержится прямо–таки гимн разгосударствлению.

"Оценивая сферу рынка капитала, следует сделать вывод, что Латвия входит в число тех государств, где развитие рынка капитала имеет большой потенциал, который до сих пор не использовался достаточно. Оценивая капитализацию рынка акций по отношению к ВВП, понятно, что Латвия находится на одном из последних мест в ЕС и существенно отстает и от соседних государств. Рыночная капитализация в Латвии существенно отстает от уровня, соответствующего уровню развития нашей экономики. В настоящее время на Балтийской бирже котируются 13 латвийских предприятий. Капитализация их акций, согласно информации на сайте Балтийской биржи, на конец 2024 года составила 530,45 миллиона евро, или 1,3% от ВВП, в Литве — 6,3%, а в Эстонии — 13,2% от ВВП".

Сейчас же, если даже предположить, что в стране невесть откуда появилась масса дешевых кредитов, результатом сего "золотого дождя" для бизнеса отнюдь не станет расширение производства. Куда с большей долей вероятности эти деньги будут незамедлительно обращены в зарубежную недвижимость, люксовые автомобили и прочие предметы роскоши — ибо именно такую модель потребительского поведения последние десятилетия демонстрирует значительная часть местного предпринимательского сообщества. А уж начальство якобы казенных предприятий — тем паче.

ВТОРЫЕ С КОНЦА В ЕС

В отличие от распространенного стереотипа об огромной закредитованности населения и предприятий, в Латвии внутренние займы составляют лишь 36% от ВВП, что ставит нас на предпоследнее место в Евросоюзе.