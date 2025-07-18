Так почему же у нас дороже? Эксперт объясняет цены на продукты

Латвийские покупатели нередко вздыхают, сравнивая цены на продукты в местных магазинах с теми, что видят за границей. Почему же в Латвии за хлеб, молоко или фрукты приходится платить больше, чем в других странах Европы? Разбираемся в причинах и смотрим, что ждёт нас в ближайшие месяцы.

Одна из ключевых причин высоких цен на продукты в Латвии — это налог на добавленную стоимость (НДС), который у нас составляет 21%. Это значительно выше, чем в ряде других европейских стран, где ставка на продукты питания может быть всего 8–10%. Ингуна Гулбе, эксперт Института агроресурсов и экономики, в эфире программы «Человек дня с Велтой Пуриней» на TV24 объясняет: «Если НДС ниже, например 5%, то за те же деньги можно купить гораздо больше. У нас же налог съедает значительную часть бюджета покупателя».

Свободный рынок, на котором работает Латвия, даёт магазинам право самостоятельно устанавливать цены. «Никто не заставляет согласовывать стоимость продуктов с другими странами», — отмечает Гулбе. Это значит, что цены в Латвии формируются под влиянием местных условий, а не общемировых стандартов. И хотя это даёт определённую свободу, для потребителей это часто оборачивается дополнительными расходами.

Инфляция бьёт по кошелькам

По данным Министерства финансов Латвии, инфляция в стране остаётся одной из самых высоких в еврозоне. В июне 2025 года потребительские цены выросли на 3,8% по сравнению с прошлым годом, а средняя инфляция за первое полугодие составила 3,6%. Для сравнения: в еврозоне эти показатели составляют 2% и 2,2% соответственно. Только Словакия, Хорватия и Эстония обгоняют Латвию по темпам роста цен.

Продукты питания и безалкогольные напитки стали главным драйвером инфляции. В июне их стоимость выросла на 6,3% по сравнению с прошлым годом, что составляет почти половину общего роста цен. Правда, есть и хорошие новости: по сравнению с предыдущими месяцами, когда рост цен на продукты превышал 7%, сейчас он немного замедлился. В июне цены на некоторые товары даже снизились на 0,5%.

Министерство финансов прогнозирует, что летом цены на продукты останутся относительно стабильными благодаря сезонным факторам, таким как поступление свежих овощей и фруктов. Однако осенью и зимой всё будет зависеть от урожая. Погодные условия в Европе остаются непредсказуемыми, и это может повлиять на стоимость фруктов, овощей и зерновых.

Меморандум о снижении цен: первые шаги

В конце мая 2025 года в Латвии был подписан меморандум, цель которого — сделать основные продукты питания доступнее, расширить ассортимент местных товаров и улучшить сотрудничество между магазинами и производителями. Пока рано говорить о его эффективности: данные о ценах доступны только за июнь. Однако уже заметно, что цены на хлеб, крупы, молочные продукты, фрукты, овощи и оливковое масло немного снизились. При этом мясо и рыба, напротив, подорожали.

Минфин подчёркивает, что реальный эффект меморандума станет понятен через несколько месяцев, когда накопится больше данных. Пока же покупатели продолжают замечать, что их корзина остаётся дорогой.

Другие факторы роста цен

Помимо продуктов, на инфляцию влияют и другие товары. Например, табачные изделия в июне подорожали на 10,6%, а алкоголь — на 4,4%. Это во многом связано с повышением акцизов, которое произошло в начале года. Также выросли цены на коммунальные услуги: водоснабжение, канализация и вывоз мусора подорожали на 6,4%, электроэнергия — на 6,8%, а газ — на 10,9%. При этом тепловая энергия, наоборот, подешевела на 3,7%.

Что ждёт покупателей?

Пока в Латвии сохраняется высокий НДС и инфляция, рассчитывать на значительное снижение цен на продукты не приходится. Сезонные факторы могут немного облегчить ситуацию летом, но осенью и зимой всё будет зависеть от урожая и мировых цен на продовольствие. Меморандум о снижении цен даёт надежду, но его эффект пока неочевиден. А пока латвийские покупатели продолжают с завистью поглядывать на ценники в соседних странах, где за те же деньги можно наполнить корзину чуть полнее.