Наша Латвия
Дата публикации: 19.07.2025
Один не хочет, другая не может: как разделить с родственником квартиру в Риге?

«Живу в двухкомнатной квартире, которую оставили родители в наследство: одна комната моя, вторая брата, юридически нам принадлежит по 0,5 идеальной доли.

Брат постоянно то приводит очередную «подружку», то «друг» заночует, иногда вообще компании по пять-шесть человек, – естественно, все они пользуются туалетом, иногда душем, кухней и т. д. Платим коммуналку пополам, хотя его постоянные гости потребляют гораздо больше, чем я одна.

Продать нашу «двушку», чтобы разъехаться, брат не желает – ему и так хорошо, а меня такая ситуация не устраивает. Купить другое жилье и кому-то из нас уехать – тоже не вариант: на это нет денег ни у меня, ни у него. Какой может быть выход в такой ситуации? Читательница bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Ситуация сложна на бытовом уровне – здесь многое зависит от взаимоотношений родственников, их желания и способности договориться и найти взаимоприемлемое решение.

Что касается юридической стороны вопроса, то есть возможность заключить между владельцами долей соглашение, вписав в него все условия как ведения совместного быта, так и ответственности за нарушение соглашения. В этом случае, если одна из сторон соглашения будет нарушать порядок пользования жильем, вторая сторона сможет вызывать полицию.

Полиция же, в свою очередь, ознакомившись с текстом данного соглашения, сможет реагировать соответственно – например, потребовать, чтобы квартиру покинули лица, которые там не задекларированы и по факту там не проживают (это может касаться, в том числе, так называемых гостей).

Если же одна из сторон никаких соглашений заключать не желает, то остается только одна возможность – обратиться в суд. Однако и здесь могут быть различные варианты, поэтому предварительно нужно обязательно посоветоваться со специалистом, чтобы решение было приемлемо именно для вас.

Также важно понимать, что суд сможет встать на вашу сторону, если ему будут предъявлены доказательства вашей правоты. Как обеспечить доказательства для процесса, также подскажет специалист (юрист или адвокат).

