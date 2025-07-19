Где дешевле? Сравнили цены на топливо в Латвии, Эстонии и Литве

На прошедшей рабочей неделе тенденции цен на топливо в балтийских столицах были разными - в Риге цены остались неизменными, в Вильнюсе выросли, а в Таллине снизились, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Таллине, за ним следовали Рига и Вильнюс. Дизельное топливо в конце рабочей недели было самым дорогим в Вильнюсе, затем в Риге, а самым дешевым - в Таллине.

В Риге на АЗС на улице Краста цены на топливо в течение недели оставались неизменными. Бензин 95-й марки стоил 1,594 евро за литр, как и в прошлую пятницу, а дизельное топливо - 1,564 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю цена 95-го бензина в пятницу составила 1,479 евро за литр, что на 2,1 % больше, чем неделей ранее. Цены на дизельное топливо за неделю выросли на 1,9 % и составили 1,579 евро за литр.

В Таллине цена 95-го бензина на заправках в пятницу снизилась на 0,9% до 1,594 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,494 евро, что на 0,3% меньше, чем неделей ранее.

Цена на автогаз в Риге в пятницу не изменилась по сравнению с прошлой пятницей и составила 0,925 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза за неделю снизилась на 5,6 % и составила 0,669 евро за литр, а в Таллине цена выросла на 0,2 % и составила в пятницу 0,9 евро за литр.