Англичанам и французам запретят делать «Страупское масло с коноплёй»

Латвийская Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) начала процедуру регистрации защищённого географического указания для "Страупского сливочного масла с коноплёй", сообщили ПВС.

Представители службы поясняют, что защищённое географическое указание — это наименование, которое идентифицирует продукт, происходящий из конкретного региона, чьё качество, репутация или другие характеристики в значительной степени связаны с географическим происхождением, и как минимум один из этапов производства осуществляется в указанной географической зоне.

В Европейском союзе зарегистрировано более 900 защищённых географических указаний. Наиболее известны шампанское и коньяк, которые запрещено так называть, если они произведены за пределами французских провинций Шампань и Коньяк.

Мы тоже лыком не шиты. Как сообщили в Министерстве земледелия, на сегодняшний день в реестрах схем качества ЕС зарегистрировано восемь латвийских продуктов.

В реестр гарантированных традиционных особенностей входят: «Янов сыр» (Jāņu siers), «Скландраусис» (Sklandrausis), «Подсоленный ржаной хлеб» (Salināta rudzu rupjmaize).

В реестр защищённых наименований места происхождения включён продукт: «Крупный латвийский серый горох» (Latvijas lielie pelēkie zirņi).

В реестре защищённых географических указаний зарегистрированы: «Царникавские миноги» (Carnikavas nēģi), «Салацгривские миноги» (Salacgrīvas nēģi), «Руцавское белое масло» (Rucavas baltais sviests), «Хлебные изделия из Аглоны» (Aglonas maizes veistūklis).

В настоящее время на рассмотрении в Европейской комиссии находятся две заявки от Латвии: "Бельдюга Рижского залива" (Rīgas līča lucīši) и "Латвийский сыр" (Latvijas siers).