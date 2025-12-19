Оппозиционные депутаты думы обеспокоены тем, что концертный зал может оказаться в руках частного предпринимателя, что приведет к снижению уровня культурного предложения и качества. Жители Резекне активно участвовали в процессе - на платформе "manabalss.lv" появилась инициатива, которую за 24 часа подписали более 2500 человек.

"На данный момент рабочая группа не приняла и не подготовила для руководства самоуправления никакого решения", - заявила заместитель исполнительного директора муниципалитета Ивета Ципрусе. Она сказала, что аудит нужен был и раньше, но был назначен сейчас, поскольку самоуправление может себе это позволить.

В ходе предвыборной кампании в мае, когда Резекне возглавляла временная администрация, а Александр Барташевич был отстранен от должности мэра за нарушения, он выразил свое недовольство работой концертного зала в предвыборных дебатах на Латвийском телевидении": "Репертуар неудовлетворительный. Особенно учитывая, что год назад сменилось городское руководство".

В настоящее время официальная риторика самоуправления, которое ссылается на аудит. заключается в том, что репертуар должен соответствовать общественным интересам. Означает ли это, что Барташевич хочет, чтобы мероприятия в "Gors" были не только дешевле, но и более "русскими"? Оппозиция допускает, что да.

Латвийский музыкальный совет подчеркнул, что концертный зал имеет стратегическое значение, в его деятельность вложены и продолжают вкладываться значительные государственные, европейские средства и деньги из Фонда капитала культуры. Поэтому никакие изменения в модели управления "Gors" не могут обсуждаться без участия Латвийского музыкального совета, который отвечает за стратегическое развитие музыкальной сферы в Латвии. Концертный зал в настоящее время распространил анкету, в которой обществу предлагается оценить его работу.