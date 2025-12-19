В Резекне боятся, что концертный зал Gors станет «более русским»

Наша Латвия
Дата публикации: 19.12.2025
LSM.LV
Изображение к статье: В Резекне боятся, что концертный зал Gors станет «более русским»

Резекненская городская дума распорядилась провести аудит для оценки работы восточнолатвийского концертного зала "Gors". Самоуправление рассматривает возможные сценарии реорганизации концертного зала.

Оппозиционные депутаты думы обеспокоены тем, что концертный зал может оказаться в руках частного предпринимателя, что приведет к снижению уровня культурного предложения и качества. Жители Резекне активно участвовали в процессе - на платформе "manabalss.lv" появилась инициатива, которую за 24 часа подписали более 2500 человек.

"На данный момент рабочая группа не приняла и не подготовила для руководства самоуправления никакого решения", - заявила заместитель исполнительного директора муниципалитета Ивета Ципрусе. Она сказала, что аудит нужен был и раньше, но был назначен сейчас, поскольку самоуправление может себе это позволить.

В ходе предвыборной кампании в мае, когда Резекне возглавляла временная администрация, а Александр Барташевич был отстранен от должности мэра за нарушения, он выразил свое недовольство работой концертного зала в предвыборных дебатах на Латвийском телевидении": "Репертуар неудовлетворительный. Особенно учитывая, что год назад сменилось городское руководство".

В настоящее время официальная риторика самоуправления, которое ссылается на аудит. заключается в том, что репертуар должен соответствовать общественным интересам. Означает ли это, что Барташевич хочет, чтобы мероприятия в "Gors" были не только дешевле, но и более "русскими"? Оппозиция допускает, что да.

Латвийский музыкальный совет подчеркнул, что концертный зал имеет стратегическое значение, в его деятельность вложены и продолжают вкладываться значительные государственные, европейские средства и деньги из Фонда капитала культуры. Поэтому никакие изменения в модели управления "Gors" не могут обсуждаться без участия Латвийского музыкального совета, который отвечает за стратегическое развитие музыкальной сферы в Латвии. Концертный зал в настоящее время распространил анкету, в которой обществу предлагается оценить его работу.

#Резекне #культура #оппозиция #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
