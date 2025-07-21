Baltijas balss logotype

В Латвии заработает автоматизированная система борьбы с вороватыми чиновниками 2 1296

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2025
BB.LV
В противостоянии коррупции помогут информационные технологии.

ФОТО: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, широко известное под своей латышской аббревиатурой KNAB, было создано 10 октября 2002 года — в течение долгих лет являлось точкой кипения политических баталий.

Назначение и свержение его начальников превращалось в нескончаемую сагу. Однако в последнее время бюро, которое возглавляет Екабс Страуме (в должности с 2018 года), работает весьма системно.

Если кто–то кое–где у нас порой

Среди силовых структур нашей страны KNAB выделяется тем, что не подчиняется никакому ведомству — он под надзором лично премьера. И хотя мы в стране ЕС и НАТО, не одними их идеями живет сие учреждение.

Национальное бюро действует согласно рекомендациям FATF ("группа действий по финансовым задачам") — межправительственной структуры, созданной в незапамятном 1989 году для развития и претворения в жизнь международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В настоящее время ее президентом служит Элиса де Анда Мадразо из Мексики, а странами–членами являются, с одной стороны, США, Великобритания и Франция, а с другой — Китай, Россия и Саудовская Аравия. Наряду с 37 постоянными участниками 190 государств обязались исполнять нормы FATF. В том числе и Латвия.

В нашей стране, отмечается в документе, который подписала для рассмотрения на заседании правительства лично Эвика Силиня ("Новое Единство"), высокий уровень угрозы представляет уклонение от уплаты налогов, средний — мошенничество, незаконный оборот акцизных товаров, наркотических и психотропных веществ, преступные деяния на службе государственных институтов (в т. ч. взяточничество).

"Высокой латентностью", по данным документа, представленным премьером, в Латвии отличаются как административная коррупция, так и коррупция в области публичных закупок. Что касается политической коррупции, то это, "возможно, самый латентный из видов". "Это феномен, выражающийся во влиянии на решения госуправления, в том числе самоуправлений для получения личной выгоды и перераспределении принадлежащих государству или самоуправлению финансовых средств в пользу узкого круга лиц".

Оперативника заменит компьютер

Кабинет министров на этой неделе озвучил цели и задачи бюро:

  • укрепиться в смысле человеческих и материальных ресурсов;

  • поднять эффективность аналитики;

  • включить свое программное обеспечение в государственную информационную систему;

  • повысить уровень ведомственных проверок.

Для кадрового состава KNAB установят "соразмерные ограничения в связи с ранее совершенным преступным деянием". "Демократическому государственному устройству не соответствует такая ситуация", чтобы сотрудник силового ведомства был на руку нечист, даже если таковое имело место в прошлом.

"Важно, что выгода, которую получает общество от установленных ограничений, больше, чем ограничение прав индивида, поскольку обеспечивает защиту интересов государства и демократического строя, а также принцип хорошего управления, выражающийся в доверии общества к должностным лицам KNAB".

Главным же нововведением станет массовая автоматизированная обработка данных: "Учитывая, что должностные лица отдела тактического анализа KNAB для успешного выполнения своих задач, поставленных Инструкцией, не имели возможности провести обработку больших данных из–за отсутствия технологических решений, в 2022 году в рамках программы KNAB заявили проект "укрепление аналитической емкости", предусматривающий разработку до 1 сентября 2025 года "аналитической платформы" для проведения тактического анализа РБК. Общие затраты проекта "укрепление аналитической емкости" составляют 1 090 000 евро, из которых 80%, или 872 000 евро, образует финансирование ЕК, а необходимое софинансирование — 20%, или 218 000 евро".

Следят за политическими партиями и иностранцами

Государство у нас весьма щедро спонсирует деятельность партий — выделяя им денежку налогоплательщиков, использование которой положено декларировать перед KNAB. Но, оказывается, местным политиканам — все мало!

"В отчетном периоде отмечено незаконное финансирование политических партий через сделанные узким кругом лиц крупные пожертвования и уплаты членских взносов неизвестного происхождения (чаще всего за счет внесения наличных), что может свидетельствовать о возможном использовании средств, полученных преступным путем при финансировании партий… Констатировано также взяточничество иностранных должностных лиц, которое осуществлялось гражданами Латвии в интересах зарегистрированных в Латвии юридических лиц, а также легализация в Латвии средств, полученных в результате взяточничества иностранных должностных лиц".

Внутри бюро прошла необходимая структурная перестройка, чтобы соответствовать высоте задач: "В 2023 году внесены изменения в структуру KNAB, создав отдельное управление с двумя структурными подразделениями — Отделом тактического анализа и Отделом стратегического анализа. Тактический анализ проводится для выявления закономерностей, указывающих на связь между конкретными лицами и возможными нарушениями закона в сфере противодействия коррупции и преступлениями на службе в институтах государства, если они связаны с коррупцией. В свою очередь, стратегический анализ проводится для выявления тенденций, типологии и угроз нарушений правил".

Физическое лицо не будет иметь права

В распоряжении оперативников имеется также BRAIS — система накопления и оборота информации персональных данных, включающих сведения о доходах, имущественном положении, сделках и хозяйственной деятельности физлиц. Она, кроме прочего, может идентифицировать закономерности, проявленные "между конкретными персонами и возможными нарушениями в предвыборной агитации".

Кроме того, система предназначена для обработки данных:

  • о государственных должностных лицах в рамках Закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственного должностного лица;

  • о лицах, связанных с финансированием политических партий;

  • о коммерческих, кооперативных обществах, индивидуальных коммерсантах, обществах (организациях).

"Обработка данных физлиц BRAIS будет осуществляться без уведомления субъекта данных об этом, — подчеркивается в правительственном документе. — Физическое лицо будет иметь право получить от Бюро подтверждение того, обрабатываются или не обрабатываются относящиеся к нему персональные данные, и в случае подтверждения получить информацию о своих обработанных персональных данных. Физическое лицо не будет иметь права на получение информации, проведена ли после профилирования дополнительная ручная обработка данных и принято решение о начале ведомственной проверки до завершения ведомственной проверки".

Между тем BRAIS не собирает информацию о должностных лицах и сотрудниках МВД, учреждений государственной безопасности, военнослужащих, земессаргах, гражданских работниках и чиновниках объектов Министерства обороны — так определено в статье 387 Уголовно–процессуального закона, "Институциональная принадлежность".

#коррупция #чиновник
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го июля

    Неужели свои - своих сажать будут? Ну это даже и не смешно и не печально.

    46
    1
  • A
    Aleks
    21-го июля

    Янина Соколовская,антироссийская и украинская журналистка,как то рассказывала для чего создан НАБУ на Украине Его аналог создан и в Латвии .КНАБ. Как она объясняла,для того ,чтобы прикрывать власть и им лояльных людей,собирая компромат на тех,кто может как то помешать власти или кто ей не лоялен. И ,думаю,она права После посещения КНАБа Кайминьш запел соловьём и развалил всю партию,видимо что то показали человеку,а сидеть очень не хотелось... Неужели кто то думает,что КНАБ ,который подчиняется Новому Единству,работает на Латвию?👽Он работает на тех,кто платит и убирает тех ,кто ,мешает Новому Единству работать на ,,благо,,Латвии . Миллионы уворовываются и кто то привлечен к о́твету?😂Что то не слышал ..

    76
    3

Видео