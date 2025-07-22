Baltijas balss logotype

«Eсли не смогут вынести, пусть пристрелят»: потерявший в Украине обе ноги латыш рвется в бой 5 1965

Наша Латвия
Дата публикации: 22.07.2025
tv24
«Eсли не смогут вынести, пусть пристрелят»: потерявший в Украине обе ноги латыш рвется в бой

Некоторые латыши добровольно идут воевать в Украину, один из них — Улдис Волмарс. Там он потерял обе ноги на войне, но, несмотря на это, вернулся на фронт пилотом беспилотника, сообщает TV24.

Он служил в Николаеве и был ранен там в 2022 году.

«Мы пошли освобождать водокачку, потому что в городе, где я служил, не было питьевой воды, да и до сих пор её нет. Люди носят воду с улицы в бидонах. В то время я служил в Украинском легионе, в 59-й бригаде, мы попали под обстрел, восемь часов выбирались и едва выбрались. Я был ранен, погиб грузин, он меня прикрыл, и украинцы вынесли меня. Сдаваться я не собирался, это не в моём стиле. Я сказал грузинам: если не смогут вынести, пусть застрелят!», — рассказывает Улдис.

Вернуться на фронт его мотивировало чувство ответственности, ведь на Украине каждый день гибнут люди, дети и женщины, и он хочет помочь.

"Там гибнут женщины, гибнут дети. Кто-то должен это делать. Это меня и держит у жизни. Год назад я пообещал себе вернуться назад в Украину", - рассказывает Улдис, который, даже потеряв ноги, продолжит бороться, и сдержал данное себе обещание.

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    23-го июля

    То сначала его украинцы из боя выносили, потом уже он грузинам сказал что пристрелите если не сможете вынести…Возможно в какой-то момент выяснится что пьяный попал под грузовик.

    4
    1
  • A
    Aleks
    22-го июля

    Новый тип самоубийц в Латвии.Ладно бы,ещё за Латвию ноги потерял,но за чужую страну,притом за деньги... Когда воюют за бабки,то о каких детях и об остальном может идти речь!?У наемников нет никакой идеологии,а эти слова чтобы как то оправдать себя...Притом воюет на стороне тех,кто и создал на Донбассе ,,Аллею ангелов,,,т.е.кривит душой дядя.Ну или просто дурак.

    67
    1
  • З
    Злой
    Aleks
    22-го июля

    Удивляюсь кому этот недвижимый инвалид понадобился, который и в туалет сам сходить не может

    13
    1
  • Д
    Дед
    22-го июля

    Дети гибнут? А в Донецке, до войны под украинскими градами дети не гибли?

    75
    2
  • З
    Злой
    Дед
    22-го июля

    Это другое

    12
    0
