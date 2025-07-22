«Eсли не смогут вынести, пусть пристрелят»: потерявший в Украине обе ноги латыш рвется в бой

Некоторые латыши добровольно идут воевать в Украину, один из них — Улдис Волмарс. Там он потерял обе ноги на войне, но, несмотря на это, вернулся на фронт пилотом беспилотника, сообщает TV24.

Он служил в Николаеве и был ранен там в 2022 году.

«Мы пошли освобождать водокачку, потому что в городе, где я служил, не было питьевой воды, да и до сих пор её нет. Люди носят воду с улицы в бидонах. В то время я служил в Украинском легионе, в 59-й бригаде, мы попали под обстрел, восемь часов выбирались и едва выбрались. Я был ранен, погиб грузин, он меня прикрыл, и украинцы вынесли меня. Сдаваться я не собирался, это не в моём стиле. Я сказал грузинам: если не смогут вынести, пусть застрелят!», — рассказывает Улдис.

Вернуться на фронт его мотивировало чувство ответственности, ведь на Украине каждый день гибнут люди, дети и женщины, и он хочет помочь.

"Там гибнут женщины, гибнут дети. Кто-то должен это делать. Это меня и держит у жизни. Год назад я пообещал себе вернуться назад в Украину", - рассказывает Улдис, который, даже потеряв ноги, продолжит бороться, и сдержал данное себе обещание.