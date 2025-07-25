Почему аптеки отменили скидки лояльности для пенсионеров? Сможет ли аптекарь выдать лекарства без рецепта?

По ее словам, если человеку нужно лекарство по рецепту, но сегодня, например, праздничный день, и врача нет на месте, он может попросить фармацевта выдать лекарство, и тот будет иметь право это сделать, проверив в электронной системе, что пациент действительно принимает такое лекарство в течение длительного времени.

А вот отмена схемы лояльности для пенсионеров в аптеках - не радость для многих. Если раньше пенсионеры могли покупать лекарства со скидкой, то после реформы лекарственного обеспечения такие скидки были отменены. Почему так произошло?

Ючковича отвечает лаконично: "В данном случае каждая аптечная компания сама оценила, что и как ей делать. Назовем это бизнесом, которым он и является, потому что каждый фармацевт должен получать зарплату".