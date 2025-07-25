Baltijas balss logotype

Почему аптеки отменили скидки лояльности для пенсионеров? Сможет ли аптекарь выдать лекарства без рецепта?

Кристине Ючковича, исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи, отвечает на эти вопросы в программе «Персона дня с Велтой Пуриней» на канале TV24.

По ее словам, если человеку нужно лекарство по рецепту, но сегодня, например, праздничный день, и врача нет на месте, он может попросить фармацевта выдать лекарство, и тот будет иметь право это сделать, проверив в электронной системе, что пациент действительно принимает такое лекарство в течение длительного времени.

А вот отмена схемы лояльности для пенсионеров в аптеках - не радость для многих. Если раньше пенсионеры могли покупать лекарства со скидкой, то после реформы лекарственного обеспечения такие скидки были отменены. Почему так произошло?

Ючковича отвечает лаконично: "В данном случае каждая аптечная компания сама оценила, что и как ей делать. Назовем это бизнесом, которым он и является, потому что каждый фармацевт должен получать зарплату".

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го июля

    Назовем это бизнесом, - Это никакой не бизнес - это крайне необходимая помощь стране 404, той стране, о существовании которой большинство латышей пару тройку лет назад и понятия не имели!

    6
    1

