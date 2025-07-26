«Россия проклятое место!» Тиньков станцевал с Вайкуле в Юрмале

Российский банкир Олег Тиньков был замечен в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале во время фестиваля Лаймы Вайкуле.

Проживающий на Кипре российский банкир Олег Тиньков сидел в первом ряду на фестивале и наслаждался концертом, а после станцевал вместе с Лаймой Вайкуле на афтепати.

Напомним, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков ранее неоднократно резко высказывался в интервью на тему вторжения России в Украину. После чего в России его признали иностранным агентом.

В одном из недавних интервью Тиньков назвал Россию "проклятым местом". «Вот я умру. В России, безусловно, откроется очередное окно. Не вздумай туда ехать и инвестировать. Я понимаю, будет 500% прибыли. Не езжай никогда туда ни за красивыми женщинами, ни за 500% прибыли. Просто проклятая земля. Это будет очередной НЭП», - заявил предприниматель.