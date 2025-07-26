Baltijas balss logotype

«Россия проклятое место!» Тиньков станцевал с Вайкуле в Юрмале 7 4154

Наша Латвия
Дата публикации: 26.07.2025
BB.LV
«Россия проклятое место!» Тиньков станцевал с Вайкуле в Юрмале
ФОТО: Global Look Press

Российский банкир Олег Тиньков был замечен в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале во время фестиваля Лаймы Вайкуле.

Проживающий на Кипре российский банкир Олег Тиньков сидел в первом ряду на фестивале и наслаждался концертом, а после станцевал вместе с Лаймой Вайкуле на афтепати.

@laima_vaikule_fan #олегтиньков #лаймавайкуле2025 #лаймарандеву #laimavaikule2025 #лаймавайкуле ♬ оригинальный звук - laima_vaikule_fan

Напомним, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков ранее неоднократно резко высказывался в интервью на тему вторжения России в Украину. После чего в России его признали иностранным агентом.

@peoplesaystv "Тиньков - я не верю в эту страну!" | #россия #тиньков #бизнесмен #интервью #рекомендации #рек #врек ♬ оригинальный звук - PeopleSaysTv

В одном из недавних интервью Тиньков назвал Россию "проклятым местом". «Вот я умру. В России, безусловно, откроется очередное окно. Не вздумай туда ехать и инвестировать. Я понимаю, будет 500% прибыли. Не езжай никогда туда ни за красивыми женщинами, ни за 500% прибыли. Просто проклятая земля. Это будет очередной НЭП», - заявил предприниматель.

Читайте нас также:
#шоубиз
8
1
1
11
2
18

Оставить комментарий

(7)
  • А
    Андрей
    26-го июля

    Ещё один неуловимый Джо пожаловал. Почему неуловимый? Да, просто - никому не нужен! После участия в лохотроне Пети (Осипова) и Мишы (Дашкиева) под названием "Бизнес Молодость" - и некоторых других сюжетов - рейтинг Тинькова упал и не подымался. Похоже Вайкуле раньше "кормила" СССР, теперь "прикармливает" всех, кто не сошёлся характером и ценностями с народом России (и не только).

    27
    3
  • З
    Злой
    26-го июля

    Тиньков давно не банкир, может молоть что хочет!

    29
    4
  • К
    Кайзер
    26-го июля

    "Тех, кто кушает мацу, сразу видно по лицу !" В данном конкретном случае - по повадкам. Поправьте меня, если я, вдруг, ошибаюсь.

    34
    4
  • MT
    Michael T.
    26-го июля

    У...Е...бок....гАн...дон...а чтож ты мудила поднялся в той стране, заработал денег..а теперь сУ...ка понОсишь...гА....аандОНИЩЕЕЕ

    43
    5
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    26-го июля

    Как говаривал Гай Юлий Цезарь - Люблю предательство, но ненавижу предателей. Поэтому Тинькова и накуканили в США.

    53
    4
  • NB
    Nose Bose
    26-го июля

    так отдай проклятые деньги, что ж ты лицемер такой сcыш :)

    75
    6
  • З
    Злой
    26-го июля

    А как же реклама: т- банк, он такой один?

    44
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 130
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 926
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 845
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1042

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 7
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 0
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 10
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 9
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 12
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 18
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 7
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 0
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео