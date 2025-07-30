Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (30 июля-5 августа)

Единый билет для проезда на общественном транспорте и по железной дороге, дело о надругательстве над памятником легионерам, молодой человек чудом выжил после удара молнии... Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Дело о надругательстве над памятником легионерам: невиновен!

Земгальский районный суд в Тукумсе за неимением доказательств полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу о надругательстве над памятным камнем «Защитникам Курземского котла – солдатам Латышского легиона», совершенном якобы по заданию российских спецслужб, сообщило агентство LETA.

Этот случай дает надежду на то, что, несмотря на сильное политическое давление на латвийсий суд и большое количество абсурдных приговоров, в нашей судебной системе еще находятся честные и профессиональные судьи. Беда в том, что невиновный уже полтора года просидел в тюрьме.

Ранее в ходе следствия было установлено, что обвиняемый совместно с другим мужчиной, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил от сотрудника ФСБ задание на проведение провокационных действий на территории Литвы и Латвии. За 350 евро обвиняемый должен был осквернить памятник «Защитникам Курземского котла – солдатам Латышского легиона» в крае Тукумс, волости Джуксте, в месте под названием «Румбас».

Такие действия были признаны преднамеренной опасной провокацией, направленной против государственной безопасности Латвии и рассчитанной на усиление чувства тревоги и страха в латвийском обществе в интересах России и иностранных агентов.

В Киеве повеяло Майданом

В нескольких городах Украины прошли протесты против закона, который, как считают манифестанты, лишает независимости антикоррупционные органы.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на общественный резонанс, подписал закон о предоставлении отдельных полномочий Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Закон фактически подчиняет генеральному прокурору, назначаемому главой государства, прежде независимые Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Повод – в эти учреждения пробрались российские агенты влияния.

Против закона выступили тысячи украинцев. Этот протест стал первой крупной акцией против действий правительства за более чем три года продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину.

Руководство Евросоюза также высказало серьезную озабоченность поведением Киева. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в своем посте на сайте X назвала его «серьезным шагом назад» и заявила: «Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути Украины в ЕС. Верховенство закона остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС».

Украинское отделение Transparency International заявило, что закон подрывает прошлые реформы и доверие международных партнеров.

«Спасибо, что живой!». Юношу молния прошила насквозь

В Риге, в Агенскалнсе, у пруда Марас, молодой человек чудом выжил после удара молнии, и врачи признали, что он «родился в рубашке», сообщило LTV.

Во время грозы юноша укрылся под деревом и в результате удара молнии получил различные ожоги.

Об этом Эдгар Пуятс рассказал в TikTok: он тренировался на спортплощадке, когда начался дождь. «Подумал, постою под деревом, сейчас пройдет. Это и были мои последние воспоминания. Потом я уже очнулся на земле, вообще не чувствовал ног. К счастью, рядом были люди, которые вызвали скорую помощь».

LETA.

...и внедорожники наши быстры

Национальные вооруженные силы (НВС) и ООО VR Cars подписали договор о покупке более 30 легких тактических транспортных средств VRF, разработанных конкретно для нужд НВС и отвечающих проектным требованиям, сообщили в Минобороны.

Сумму контракта и конкретное количество транспортных средств министерство не раскрыло.

Планируется, что первые транспортные средства НВС получат в начале 2027 года.

На основании договора в Латвии началось полномасштабное производство VRF с привлечением местных предприятий к изготовлению комплектующих запчастей.

Дизайн транспортного средства разработан с учетом приоритета модульности: автомобиль пригоден для различных подразделений вооруженных сил, боевых задач, и его легко переделать из автомобиля формата багги в джип и наоборот. Автомобиль уникален своей производительностью и сочетает в себе маневренность легкого багги и прочность внедорожника, подчеркивают в Минобороны.

Олигархи и чиновники РФ потянулись в Юрмалу?

Пока их, правда, можно назвать «первыми ласточками», которых многие в Латвии не прочь подбить из рогатки.

На проходящем на этой неделе в Юрмале молодежном шахматном турнире Rudaga Kaissa 2025 в качестве почетного гостя участвовал бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, подтвердили агентству LETA организаторы соревнований. В настоящее время он является президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Дворкович был приглашен открыть фестиваль и сам принимает участие в блиц-турнире как представитель ФИДЕ», – сообщила представительница организаторов турнира.

Два латвийских министерства оперативно открестились от визита Дворковича. Так, МИД поспешил отметить, что его дипломаты не выдавали визу Дворковичу.

Кроме того, российский банкир Олег Тиньков был замечен в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале во время фестиваля Лаймы Вайкуле. Проживающий на Кипре банкир сидел в первом ряду на фестивале и наслаждался концертом, а после станцевал вместе с Лаймой Вайкуле на афтепати.

Единый билет – пока не на балет

С 24 июля в Риге и окрестностях стартовал единый билет (Vienota biļete) для проезда на общественном транспорте и по железной дороге. Стоит он 2 евро.

Напомним: в марте этого года Рижская дума одобрила реализацию пилотного проекта по введению единого билета Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens, который продлится один год. Вначале единый билет будет использоваться на маршрутах Rīgas satiksme и железнодорожных маршрутах в зоне A, а после завершения пилотного проекта его планируется внедрить и на других маршрутах.

Если вы едете автобусом/троллейбусом/трамваем до вокзала, а потом, скажем, до Вецаки поездом, то экономия по единому билету – 1 евро. Потому что не нужно будет покупать отдельный билет на городской транспорт + поезд.

Однако отметим очевидное: если тот же рижанин – пенсионер, то он, очевидно, поедет в те же Вецаки 58-м автобусом. И не заплатит ничего, поскольку сениоры сейчас имеют такие транспортные льготы в столице. Правда, этот городской автобус в Вецаки отправляется только раз час. Зато даром.

А вот в случае с единым билетом, который пока действует в порядке пилотного проекта, подобных льгот для сениоров не заявлено. И не только для них. Как указывает Pasažieru vilciens, «для людей с уже имеющимися льготами в рижском общественном транспорте скидки для единого билета пока не предусмотрены».

Умер Оззи Осборн

Мы потеряли легенду рока – Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья, передает Sky News.

«С такой грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн», – говорится в заявлении родных. Причина смерти не названа.

По словам близких, один из основателей и участник группы Black Sabbath умер «окруженный любовью».

Смерть наступила вскоре после прощального концерта – в начале июля звезда хэви-метал воссоединился со своими коллегами по Black Sabbath на сцене Villa Park.