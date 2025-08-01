«А »Прозит« тоже до 20»? В соцсети обсуждают «трезвые вечера»

Baltijas balss logotype

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2025
В социальной сети Threads накануне 1 августа – дня, когда вступили в силу поправки к закону, – пользователи начали активно обсуждать ограничения на продажу алкоголя, пишут Grani.lv.

Среди обсуждаемых тем не обошлось без иронии и креативных идей о том, как можно обойти новые строгие правила.

Один из пользователей спрашивает: «Интересно, будут ли конфеты Prozit (содержат 18,5% алкоголя) легально доступны после 20.00? Это мог бы быть “лайфхак” для зависимых — от них действительно можно опьянеть. Прибыль для “Laima” была бы существенная. А ещё есть конфеты “Pergale” с ликёром — там 13%!»

Другой комментатор шутит: «Думаю, для хронических алкоголиков это не станет реальной альтернативой, но зная нашу находчивость, возможно, стоит и антисептики ограничить по времени продажи».

Однако встречаются и более скептические мнения. Один мужчина замечает: «Те, кто способен опьянеть от таких конфет, вряд ли настолько отчаялся, чтобы получать алкоголь именно таким способом».

Ещё один участник обсуждения уводит разговор в другую сторону: «Ходят слухи, что и в кефире есть алкоголь, но чтобы опьянеть, его нужно выпить очень много. Настоящие “хардкорщики” будут пить одеколон — не станут возиться с Prozit».

Служба госдоходов и Министерство здравоохранения пока не дали чёткого ответа на вопрос, попадут ли продукты с высоким содержанием алкоголя — например, конфеты с ликером — под действие новых ограничений.

Напомним, с сегодняшнего дня в Латвии вступили в силу новые правила: продажа алкогольных напитков запрещена по рабочим дням и субботам с 20:00 до 10:00 следующего дня, а по воскресеньям — с 18:00 до понедельника 10:00. Также вступают в силу более строгие ограничения на рекламу алкоголя и потребление спиртного во время азартных игр. Это предусмотрено поправками к Закону об обороте алкогольных напитков, принятыми Сеймом 9 января. Цель — сократить потребление алкоголя в обществе.

Ассоциация алкогольной отрасли Латвии считает, что эти меры не принесут ожидаемого результата. Исполнительный директор ассоциации Давис Витолс отметил: «Мы уже говорили комиссии, что сами по себе ограничения не дадут нужного эффекта. Считаем, что всё должно начинаться с изменения культуры и привычек потребления. Одними запретами результатов не добиться. Тот же запрет по времени, скорее всего, приведёт к тому, что жители Латвии просто начнут делать больше запасов алкоголя дома».

  • З
    Злой
    1-го августа

    Какие проблемы- просто пару бутылок лишних взять и всё, при СССР было ограничение по времени, но тогда магазинов было очень мало поэтому и очереди огромные с проклятиями в адрес Горбачёва , а сейчас везде есть, просто больше брать с запасом и всё.

    30
    4
  • Ш
    Шурик
    Злой
    1-го августа

    Есть хорошая поговорка - " сколько водки не покупай , в магазин всё равно бежать "...😁

    19
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го августа

    При Мишке Горбатом, тоже такое было. Ну люди нашли выход что бы получить спирт. Подскажу как. Намажьте сапожный крем на хлеб. Хлеб впитает спирт из крема. Потом очистите остатки крема. Получите проспиртованный хлеб. Ешьте и балдейте.

    8
    14
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    1-го августа

    Тут я хотел бы добавить, что из хлеба спирт можно отдать сразу в рюмку, а сам хлеб использовать в место закуски, двойная выгода. Приятного аппетита!

    5
    2
