«А »Прозит« тоже до 20»? В соцсети обсуждают «трезвые вечера»

В социальной сети Threads накануне 1 августа – дня, когда вступили в силу поправки к закону, – пользователи начали активно обсуждать ограничения на продажу алкоголя, пишут Grani.lv.

Среди обсуждаемых тем не обошлось без иронии и креативных идей о том, как можно обойти новые строгие правила.

Один из пользователей спрашивает: «Интересно, будут ли конфеты Prozit (содержат 18,5% алкоголя) легально доступны после 20.00? Это мог бы быть “лайфхак” для зависимых — от них действительно можно опьянеть. Прибыль для “Laima” была бы существенная. А ещё есть конфеты “Pergale” с ликёром — там 13%!»

Другой комментатор шутит: «Думаю, для хронических алкоголиков это не станет реальной альтернативой, но зная нашу находчивость, возможно, стоит и антисептики ограничить по времени продажи».

Однако встречаются и более скептические мнения. Один мужчина замечает: «Те, кто способен опьянеть от таких конфет, вряд ли настолько отчаялся, чтобы получать алкоголь именно таким способом».

Ещё один участник обсуждения уводит разговор в другую сторону: «Ходят слухи, что и в кефире есть алкоголь, но чтобы опьянеть, его нужно выпить очень много. Настоящие “хардкорщики” будут пить одеколон — не станут возиться с Prozit».

Служба госдоходов и Министерство здравоохранения пока не дали чёткого ответа на вопрос, попадут ли продукты с высоким содержанием алкоголя — например, конфеты с ликером — под действие новых ограничений.

Напомним, с сегодняшнего дня в Латвии вступили в силу новые правила: продажа алкогольных напитков запрещена по рабочим дням и субботам с 20:00 до 10:00 следующего дня, а по воскресеньям — с 18:00 до понедельника 10:00. Также вступают в силу более строгие ограничения на рекламу алкоголя и потребление спиртного во время азартных игр. Это предусмотрено поправками к Закону об обороте алкогольных напитков, принятыми Сеймом 9 января. Цель — сократить потребление алкоголя в обществе.

Ассоциация алкогольной отрасли Латвии считает, что эти меры не принесут ожидаемого результата. Исполнительный директор ассоциации Давис Витолс отметил: «Мы уже говорили комиссии, что сами по себе ограничения не дадут нужного эффекта. Считаем, что всё должно начинаться с изменения культуры и привычек потребления. Одними запретами результатов не добиться. Тот же запрет по времени, скорее всего, приведёт к тому, что жители Латвии просто начнут делать больше запасов алкоголя дома».