Происшествие на латвийском пляже: как дети проявляют жестокость

Даже в раннем возрасте дети способны на поступки, которые нельзя назвать простой шалостью. Это тревожные проявления социальной жестокости — и задача взрослых не оставлять их без внимания. Об одном таком случае, произошедшем на взморье, рассказывают в соцсетях.

Вот что рассказала Зане в соцсетях: «Сегодня мы с семьей были на море. Солнечный, теплый день — настоящая летняя идиллия. Бегали по воде, строили замки из песка. Рядом играла группа детей, на вид — лет 12-13, может, младше. Веселый смех, брызги, радость. Смотреть было приятно... пока они не собрались уходить. Один мальчик решил напоследок искупаться. Его одежда и обувь остались на берегу. Пока он был в воде, остальные дети взяли его вещи и бросили их в море. А потом просто убежали. Мальчик вышел из воды, молча собрал промокшие вещи и ушел. Его лицо... было таким грустным. Я хотела предложить что-то сухое, но он уже исчез».

Многие могли бы назвать это шуткой, но женщина уверена: «Это не смешно. Это — моббинг. Тихий, без слов, но все равно причиняющий боль».

Она задается важным вопросом: «Как так выходит, что даже маленькие дети способны быть такими жестокими?»