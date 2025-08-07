В прошлом году очереди в латвийских пансионатах растягивались до 900 человек. Как обстоят дела сейчас, когда приняты новые правила и введена электронная система управления очередями, рассказал в студии программы Латвийского радио 4 «Домская площадь» глава социального управления департамента благосостояния Рижской думы Мартиньш Моорс.

531 житель Латвии сегодня ожидает место в одном из рижских пансионатов. По сравнению с периодом марта — октября 2024-го года, когда в очереди было более 900 человек, ситуация заметно улучшилась. По словам Моорса, прошлогодний кризис с пансионатами был обусловлен недостатком государственного финансирования в этой сфере. Как только в самом конце года деньги выделили — процесс, что называется, пошел.

Сейчас очередь существует в основном из-за того, что рижане не хотят ехать куда-то в регионы.

«Люди хотят попасть либо в один из трех рижских, либо в пририжский пансионат. В итоге пациентам приходится ждать 5-6 месяцев. А вот в пансионаты в других регионах (при условии софинансирования со стороны пациента и его родственников) можно попасть уже через неделю», — говорит Моорс. Правда, это не касается пациентов с деменцией — для них время ожидания больше: отделений для таких больных остро не хватает.

В этом году в Риге была внедрена электронная система управления очередями для получения услуг пансионата. Это сделало процесс получения услуги более понятным и прозрачным, а люди смогли отслеживать свое продвижение в очереди.

Введены три отдельные очереди в пансионаты в зависимости от модели их финансирования: в муниципальных учреждениях, в организациях, выбранных в результате закупки, и в партнерских организациях (где действует софинансирование или система ваучеров).

Моорс призывает заблаговременно задумываться над вопросом выбора пансионата и не откладывать его на последний момент:

«Мы все должны планировать свою старость. Если близкие видят, что пожилой человек все больше и больше нуждается в уходе, то нужно вовремя подумать о выборе пансионата для него. Социальный работник не должен рекомендовать конкретное заведение, потому что между пансионатами существует в каком-то смысле конкуренция», — поясняет Моорс.

«Цена услуг пансионата составляет, в среднем, 1800-2000 евро в месяц. Сам клиент, пожилой человек, должен платить 85% своей пенсии в любом случае. А дальше все зависит от выбранной модели финансирования и вида пансионата. Если это муниципальное учреждение или организация, выбранная в результате закупки, то оставшуюся часть доплачивает самоуправление. При третьей модели — ваучерной — клиент получает софинансирование до 800 евро, если это пансионат семейного типа в Риге или до 40 км от Риги, и 500 евро, если это пансионат общего типа за пределами 40 км от Риги», — поясняет Моорс.

Каждый год размер софинансирования пересматривается. По словам Моорса, стоит вопрос о его увеличении в бюджете на следующий год.

Кроме пансионатов, в Риге существуют так называемые социальные койко-места при больницах, когда человек после проведенного лечения не может сразу вернуться к себе домой, а находится под присмотром врачей. Но эта услуга лимитированная — ее срок не может превышать 30 дней. На нее также существует очередь, хоть и не такая большая, как на пансионаты.