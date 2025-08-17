Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пора строить в Риге мечети? - мнение эксперта 1 789

Наша Латвия
Дата публикации: 17.08.2025
press.lv
Пора строить в Риге мечети? - мнение эксперта

В связи с недавним высказыванием нового архиепископа Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Риналдса Грантса о том, что людям других религий тоже нужно место для молитвы, в соцсетях актуализировалась тема строительства мечетей в Риге.

В частности, депутат Сейма Эдвин Шноре опубликовал на платформе "Х" пост, в котором задал риторический вопрос: "Интересно, сколько христианских церквей на родине ислама - в Саудовской Аравии?"

Прокомментировал эту тему и депутат Рижской думы, юрист Ринголдс Балодис, в своё время возглавлявший Управление по делам религий, автор книги "Государство и Церковь". Его мнение на этот счёт опубликовано на портале pietiek.com.

"Сколько можно болтать впустую? Должна же быть какая-то связь с реальностью у того, что говорят политики", - начинает он свой комментарий.

Далее следует небольшой экскурс в историю: Балодис напоминает о политике открытых дверей в ФРГ при Ангеле Меркель, когда произошёл большой приток нелегальных иммигрантов из Африки и с Ближнего Востока. "Страх перед этими мигрантами отозвался эхом и в Латвии. Свою "пятёрочку" по популярности попытался заработать тогдашний президент страны Вейонис, выдвинувший идею, что в Латвии надо запретить носить паранджу в общественных местах. Вейонис обосновал свою позицию борьбой с терроризмом, хотя, откровенно говоря, ни носителей паранджи, ни террористов в Риге не было замечено. Тогдашний Минюст под руководством Дзинтарса Расначса даже перехватил инициативу президента и выдал на-гора странный законопроект об ограничении закрытия лица. Проект был никаким, проблема - явно искусственной, и тогда его не приняли. Насколько помню, начались дискуссии - что делать с мотоциклистами в касках и тому подобное", - вспоминает автор.

Далее он переходит к нынешней ситуации - незадолго до выборов в самоуправления некоторые политики выступили с лозунгами, что в Латвии надо принять закон против исламизации и строительства мечетей. В частности, депутат Рижской думы Лиана Ланга заявила: "Латвия никогда не будет исламской страной, не надейтесь! У вас есть свои страны, живите там!". Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс высказался лаконичнее: "В Латвии и Риге нет места мечетям".

Автор ссылается на свою публикацию, вышедшую 26 лет назад, где он как раз писал об "исламском вопросе": "В Латвии он станет актуальным спустя относительно короткое время; раньше или позже придётся допустить строительство мечетей, а также считаться с сильной национальной арабской диаспорой, опирающейся на ислам".

А что же сейчас? "С известным облегчением мне приходится делать вывод, что это время ещё не наступило. В Латвии по-прежнему нет ни одной "сильной национальной диаспоры", которую объединял бы ислам. Инициатив по строительству мечетей пока тоже не видно.

Следует ли из этого, что проблема, озвученная Лангой и Ратниексом, столь же искусственна, как и запрет паранджи, задуманный Вейонисом? Краткий ответ: да - это искусственно культивируемая проблема. В то же время надо признать: такая проблема в будущем может стать реальной, если ЕС нас заставит увеличить квоты на беженцев. При таком сценарии Латвия из страны, которая распоряжается на своей территории, постепенно стала бы "страной должников", у которой возможности манёвра существенно сокращаются.

Возможности Латвии повлиять на политику приёма беженцев (например, воспользовавшись правом вето) уменьшаются, потому что уровень госдолга продолжает расти. Экономическая зависимость от внешних рынков, займодателей и международных организаций неизбежно ограничивает политическое пространство. Отсутствие устойчивой политики и нехватка инвестиций могут сделать Латвию более уязвимой для внешнего давления в будущем. В таких обстоятельствах, возможно, нам придётся принять тысячи чужеземцев с мусульманской верой, благодаря политике нынешнего правительства. И тогда, да, вопрос мечетей может стать актуальным и в Латвии", - таков прогноз эксперта.

А можно ли как-то ограничить или запретить их строительство в Риге или где-то ещё?

Согласно 99-й статье Сатверсме, каждый имеет право на свободу религиозных убеждений. "Это означает, что государство не может ограничивать людей потому лишь, что части общества не нравится чья-то чужая вера. Ни Минюст, ни Рижская или любая другая дума не имеет права запретить строительство мечетей потому лишь, что кому-то не нравится ислам", - разъясняет Балодис, ссылаясь также на Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, запрещающую дискриминацию из-за религиозных убеждений.

"Самоуправление может решать, где и какие сооружения можно строить - согласно территориальному планированию, строительным нормативам, требованиям окружающей среды и общественного порядка. Но оно не имеет права оценивать здания по виду религии. Поэтому, если конкретный план строительства мечети соответствует всем необходимым условиям, самоуправление не имеет законного права отказать в разрешении на строительство потому лишь, что это мечеть.

Хорошая новость состоит в том, что архитекторы самоуправления могут оценить, подходит ли предполагаемое местонахождение конкретного сооружения с культурно-исторической точки зрения, например, вписывается ли оно в исторический центр Риги, не портит ли городской пейзаж или историческую панораму. Однако отказ в строительстве мечети, например, в микрорайоне Тейка, будет уже труднее обосновать юридически. К тому же во всех таких случаях окончательное слово всегда остаётся за судом, а не политиками, которые в предвыборное время охотно рассыпают популистские обещания", - считает юрист.

Читайте нас также:
#латвия #религия #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го августа

    То, что лепят разного рода шланги мало кого волнует. А вот место для строительства главной мечети пора выбирать в Старой Риге и самое место ей на Домской площади.

    4
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 227
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 247
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 257
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 510

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 13
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 8
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 16
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 112
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 58
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 65
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 13
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 8
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео