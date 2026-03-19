Правительство Польши намерено расширить жилищную программу. В бюджете на этот год на эти цели предусмотрено 6 миллиардов 700 миллионов злотых (1,57 млрд евро). Спикер Сейма Влодзимеж Чажасты уточнил:

«Это программа, которую правительству предложили левые силы. В этом году уже запланировано строительство 18 тысяч квартир, и фактически они уже строятся. Это только начало, потому что мы планируем еще в этом году расширить эту программу».

А именно — добавятся средства из Нацплана восстановления. В общей сложности это будет почти 9 миллиардов злотых (2,1 млрд евро).

Главной целью жилищной стратегии правительства Польши должна стать помощь людям, оказавшимся в так называемой «арендной ловушке»: они зарабатывают слишком много, чтобы получить социальное жилье, но слишком мало, чтобы оплачивать аренду или покупку квартиры на свободном рынке. Такая ситуация касается более 4 миллионов человек.

Жилищный вопрос в Польше стоит остро независимо, кто находится у власти. Каждое новое правительство пытается его решить с разным успехом.

Так, флагманским проектом правительства партии «Право и Справедливость» (ПиС) была программа льготных ипотечных займов «Безопасный 2% кредит», которая стартовала в июле 2023 года после провала программы ПиС «Жилье+».

После создания нового коалиционного правительства во главе с Дональдом Туском было объявлено об окончании программы «Безопасный 2% кредит».

В эфире Польского Радио новую программу льготных кредитов комментировал Бартош Турек, эксперт по недвижимости.

-Если посмотреть на декларируемую цель программы «Жилье на старт», то это хорошая цель. Предусматривается поддержка лиц, которые не могут себе позволить стандартный кредит, поскольку, с точки зрения банков, они некредитоспособны. А благодаря тому, что теперь им будет предоставлен более дешевый кредит, они смогут реализовать мечту о своем собственном жилье. Поэтому, несомненно, сама идея правильная. Если программа «Жилье на старт» будет ее реализовывать, то это будет прекрасно. Однако будут еще консультации, изменения в программе и работа в парламенте. Соответственно, программу может ждать много изменений.

Эксперт подчеркивает, что ряд положений проекта программы «Жилье на старт» необходимо пересмотреть.

-Дело в том, что если углубиться в положения программы, которые, надеюсь, будут модифицироваться, то мы увидим, что требования по доходам очень высокие. Скажем, сингл, то есть человек без семьи, может рассчитывать на льготный кредит, если зарабатывает не меньше 10 тысяч злотых (около 2 230 евро) без вычета налогов. Это большая сумма в польских реалиях. Ведь средняя зарплата на предприятиях составляет 7 тысяч злотых (1600 евро), а как известно, большинство поляков зарабатывает меньше средней зарплаты на предприятиях. Еще более шокируют условия в случае семьи из трех человек, то есть это супружеская пара с ребенком. Здесь условием являются заработки в 23 тысячи злотых (5300 евро), что после вычета налогов составляет порядка 16 тысяч злотых (3700 евро). Это даже сейчас, при стандартном кредите заработки такого уровня дают возможность взять кредит до 1 млн злотых (230 тысяч евро), а в случае отдельных банков сумма займа превышала бы миллион злотых.