Мода постоянно меняется, и оттенки, которые еще недавно считались стильными, со временем уступают место новым трендам. В 2026 году дизайнеры делают ставку на более яркую и выразительную палитру. Поэтому некоторые привычные цвета постепенно теряют актуальность и выглядят менее современно.

Серый

Раньше серый считался универсальной альтернативой черному и часто использовался в базовом гардеробе. Однако в этом сезоне стилисты считают его слишком сдержанным и предсказуемым.

Вместо него рекомендуют обратить внимание на насыщенные зеленые оттенки, например изумрудный. Такой цвет также универсален, но делает образ более живым и выразительным.

Белый

Классический белый цвет остается вне времени, но в этом сезоне дизайнеры предлагают немного обновить привычную палитру.

Актуальной альтернативой называют ледяной голубой оттенок. Он выглядит свежо, добавляет образу легкости и хорошо вписывается в современные минималистичные сочетания.

Салатовый

Яркий лаймовый цвет еще недавно был одним из заметных трендов. Однако в 2026 году он постепенно теряет популярность.

Стилисты советуют обратить внимание на оттенок шартрез — сложный желто-зеленый цвет, который выглядит глубже и легче комбинируется с другими элементами гардероба.

Бледно-розовый

Пастельный розовый долгое время считался символом нежности и романтичности. В новом сезоне ему на смену приходит более выразительный королевский фиолетовый оттенок.

Этот цвет выглядит эффектно и легко сочетается с базовыми тонами, такими как черный, кремовый или хаки.

Масляно-желтый

Оттенок мягкого желтого, напоминающий цвет сливочного масла, был популярен несколько сезонов подряд. Сейчас его постепенно вытесняет более яркий канареечно-желтый цвет.

Он выглядит энергично и особенно хорошо подходит для весенних и летних образов.

Эксперты по моде отмечают, что тренды не являются строгими правилами. Главное — выбирать цвета, которые гармонично сочетаются с вашим стилем и помогают чувствовать себя уверенно.