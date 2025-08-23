Здравоохранение по-латвийски: лечение заболевающих дело рук самих заболевающих

Мне довелось недавно записываться на процедуру ультрасонографии. По направлению семейного врача любезный консультант частного SIA предложил мне квоту на февраль будущего года. Разумеется, можно хоть завтра – любой каприз за ваш трудовой евро!

С тоскою вспомним ковид. Кто отобрал школьное яблоко?

А ведь всего-то пятилетку назад национальное здравоохранение буквально купалось в деньгах, и те же самые терапевты, консультировавшие по телефону, получали двойные оклады как труженики «красной зоны». Максимальная доля от внутреннего валового продукта составила при коронаризисе – 5,8%, тогда как в 2024 году выполненный бюджет медицины дорос всего лишь до 4,83% ВВП.

«Имеющиеся проблемы здравоохранения – доступность услуг, доступность человеческих ресурсов здравоохранения, высокие показатели смертности – в дальнейшие годы скорее всего только обострятся», – констатировал министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство») в Информационном сообщении о промежуточном выполнении Основных направлений общественного здоровья.

Документ рассчитан до 2027 года, у нас еще вроде как есть время… Хотя, похоже, сам глава ведомства в это не верит: «Принимая во внимание прогнозы финансирования здравоохранения в следующие годы, а также общие тенденции здоровья – особо распространение неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых заболеваний, злокачественных опухолей), а также факторов образа жизни, например нездорового питания и низкой физической активности, в общей связи с уменьшением доступности здравоохранения, в общей связи с прогнозируемой инфляцией, есть основания для пессимистического прогноза – прожитые в здоровье годы жизни продолжат уменьшаться».

Здесь стоит заметить, что показатель «здоров» зависит от целого ряда социокультурных факторов. Общеизвестным является факт, что в Латвии женщин больше, чем мужчин, и живут они – дольше. Для появившихся на свет в 2024 году это будет, соответственно, 71,7 – и 80,4 лет.

Однако если сопоставить по половому признаку тех, кто считает свое здоровье нормальным, то получим, соответственно, 45 и 57%! Столь велика разница – однако получается, что представительницы прекрасного пола чаще представителей пола сильного осознают, что у них что-то не так, и приступают к лечению… Оттого для женщин Латвии, если считать на 100 000, количество потерянных лет (смерть, наступившая до 69), исчисляется в 3634 годах, а для их сверстников – в 10 349.

Начинается столь бравое отношение к своему физическому состоянию еще с детства – по опросам наших 15-летних мальчиков и девочек, «отличным» свое здоровье считают 31 и 11% соответственно. Однако это, мягко говоря, не совсем так – если сопоставить данные с успехами в спорте. Ведь отличников по физкультуре в школах ЛР далеко не треть, а куда менее. В Минздраве потому и считают необходимым «целевые мероприятия, улучшающие психоэмоциональную среду подростков, школьный климат и знания о здоровье».

«Здоровый и активный образ жизни»

Вот теперь-то я понял, для чего в нашем жилмассиве перекопали десятилетия нормально использовавшуюся велосипедистами асфальтированную полосу параллельно магистрали – улице Деглава, и невиданными темпами прокладывают нечто глобальное. Это велотрасса Центр – Пурвциемс – Плявниеки, которая проводится на денежки Евросоюза по программе «оздоровления».

Подобными методами власти и предполагают проводить «содействие физической активности». В настоящее время число подобных людей, занимающихся хотя бы пару раз в неделю по полчаса (хотя мало это, ох мало!) – 29%.

Правда, там еще и здоровое питание в комплекте предполагается – ну по этой части можно предложить, в базарный день, бананы по акции за 0,99 евро/кг. Иных даров природы уходящий сезон нам не подогнал.

Зато вот чем радует Минздрав: «Были разработаны новые или актуализированы уже имеющиеся советы здорового питания для различных групп общества…» Страна Советов у нас, оказывается, еще существует, благодарствуем. Вот еще дивная тема – недостаток йода. У нас по ней выпускаются брошюры и буклеты, наклейки и «динамические видеопаузы». Нет чтоб таблетки раздать?! Но на них ведь, увы, не заработают близкие к Минздраву группы товарищей.

А знаете ли, сколько тинейджеров ЛР 11–15 лет на ежедневной основе ест фрукты? Меньше четверти. Тут уже и ваш автор был удивлен – ведь сколько рекламировалось пресловутое «школьное яблоко»…

Еще Минздрав указывает на необходимость здоровых зубов. Да уж, давненько я был у стоматолога – не буду заниматься прокрастинацией, записан уже прямо на сентябрь. «Вы журналист?!» – радостно узнали на регистратуре. Значит, не будут против, чтобы – описал… Попутно обсудим, как понимать статистику Минздрава, что примерно лишь половина народу в ЛР чистит зубы утром и вечером, а доля деток 12 лет с кариесом во рту составляет 66,3%.

Еще господин Абу Мери в своем отчете выдал базу – про то, что курить и пить – здоровью вредить, но теперь благодаря заботе партий и правительства спиртное у нас в магазинах лишь до 20.00, а по воскресеньям – до 18.00. Как все это отразится на количестве тех же несчастных случаев, которые по-прежнему вредят нашему национальному здоровью – узнаем, видимо, через годик-другой. Эксперимент – еще в самом начале.

«Улучшилось психоэмоциональное здоровье жителей»

Вот такой тезис можно прочесть у Х. Абу Мери – что называется, на позитивчике министр. Вот и самоуправление наше, рижское, поспособствовало – создали онлайн-курсы, на которых можно отработать такие темы, как самооценка, регулирование эмоций, развитие… Продолжается и посейчас. Спасибо нашему дорогому мэру Виестурсу Клейнбергсу («Прогрессивные»), он же соцработник со стажем, когда назначали – уверенно говорили, мол, да, «сердце с правильной стороны». Хотя, признаемся честно, много ли толку с неконтактной психотерапии, особенно если не владеешь на должном уровне латышским? На русском тоже можно, но сугубо платно.

На мой субъективный взгляд, по сравнению с 2022 годом, действительно, все стало здоровей и бойчей как-то. Потому как тогда казалось – что вот он, ужас-ужас-ужас, то через 3 года выяснилось, что да, таки ужас. Но – притерпелись…