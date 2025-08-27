Латвийцы регистрируются в Литве, чтобы получать лекарства, которые у нас не оплачиваются

Есть семьи, которые декларируют место жительства, например, в Литве, чтобы получать определённые медикаменты, оплачиваемые в этой стране, но не оплачиваемые в Латвии, рассказал газете «Latvijas Avīze» бывший глава Национальной службы здоровья и бывший председатель правления Восточной клинической университетской больницы Риги Эдгар Лабсвирс, пишет ЛЕТА.

Одновременно граждане Латвии, задекларировавшие место жительства за рубежом, за девять месяцев прошлого года, проходя лечение в Латвии за счёт государства, израсходовали 2 228 615 евро. В годовом исчислении эта сумма достигает почти трёх миллионов евро, свидетельствуют расчёты Министерства здравоохранения.

Лабсвирс в беседе с «Latvijas Avīze» выразил мнение, что три миллиона — это небольшая сумма, на которой не стоит заострять внимание, поскольку существуют гораздо более фундаментальные и финансово затратные проблемы.

По данным Национальной службы здоровья, медицинские услуги за счёт государственного бюджета в Латвии могут получать 2,2 миллиона жителей.

Среди них около 800 000 человек — наёмные работники, которые отчисляют 1% от социальных взносов на здравоохранение, ещё примерно 800 000 человек — социально защищённые лица. Также около 150 000 человек работают в особых налоговых режимах и не делают отчислений на здравоохранение, и около 50 000 — безработные.

Сюда входят также около 70 000 гражданских жителей Украины, место жительства которых — Латвия, около 214 000 латвийских граждан, задекларировавших место жительства за рубежом, и примерно 90 000 граждан стран Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации и третьих стран.

Средние государственные расходы на одного жителя на оплачиваемые услуги здравоохранения в 2025 году составляют в Латвии 945 евро, в Литве — 1211 евро, а в Эстонии — 1685 евро, сообщает «Latvijas Avīze».

Ранее ЛЕТА сообщала, что Лабсвирс возглавлял Национальную службу здоровья с октября 2019 года по май 2020 года. После этого он руководил правлением Восточной клинической университетской больницы Риги, а в июне этого года объявил об уходе с поста.