Латвийцы регистрируются в Литве, чтобы получать лекарства, которые у нас не оплачиваются

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2025
BB.LV
Латвийцы регистрируются в Литве, чтобы получать лекарства, которые у нас не оплачиваются
ФОТО: pixabay

Есть семьи, которые декларируют место жительства, например, в Литве, чтобы получать определённые медикаменты, оплачиваемые в этой стране, но не оплачиваемые в Латвии, рассказал газете «Latvijas Avīze» бывший глава Национальной службы здоровья и бывший председатель правления Восточной клинической университетской больницы Риги Эдгар Лабсвирс, пишет ЛЕТА.

Одновременно граждане Латвии, задекларировавшие место жительства за рубежом, за девять месяцев прошлого года, проходя лечение в Латвии за счёт государства, израсходовали 2 228 615 евро. В годовом исчислении эта сумма достигает почти трёх миллионов евро, свидетельствуют расчёты Министерства здравоохранения.

Лабсвирс в беседе с «Latvijas Avīze» выразил мнение, что три миллиона — это небольшая сумма, на которой не стоит заострять внимание, поскольку существуют гораздо более фундаментальные и финансово затратные проблемы.

По данным Национальной службы здоровья, медицинские услуги за счёт государственного бюджета в Латвии могут получать 2,2 миллиона жителей.

Среди них около 800 000 человек — наёмные работники, которые отчисляют 1% от социальных взносов на здравоохранение, ещё примерно 800 000 человек — социально защищённые лица. Также около 150 000 человек работают в особых налоговых режимах и не делают отчислений на здравоохранение, и около 50 000 — безработные.

Сюда входят также около 70 000 гражданских жителей Украины, место жительства которых — Латвия, около 214 000 латвийских граждан, задекларировавших место жительства за рубежом, и примерно 90 000 граждан стран Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации и третьих стран.

Средние государственные расходы на одного жителя на оплачиваемые услуги здравоохранения в 2025 году составляют в Латвии 945 евро, в Литве — 1211 евро, а в Эстонии — 1685 евро, сообщает «Latvijas Avīze».

Ранее ЛЕТА сообщала, что Лабсвирс возглавлял Национальную службу здоровья с октября 2019 года по май 2020 года. После этого он руководил правлением Восточной клинической университетской больницы Риги, а в июне этого года объявил об уходе с поста.

#медицина
    Aleks
    27-го августа

    Литва занимает ,единственная из постсоветских республик,38 место среди 196 стран,а Россия,с ее богатейшими ресурсами,принадлежащими олигархам ,только 96 место . Все таки есть разница ,когда государство издревле как Великое княжество литовское .Видимо и мышление совсем другое .И маленький,но вредный народец ,вернее его самая паскудная часть,не допущены до бюджета как в Латвии. И вот результаты государственного подхода к стране и людям,раз там даже не закрыли санаторий Белоруссия,который вполне продуктивно работает,создавая рабочие места литовцам,принося деньги в бюджет и помогая людям из разных стран.

  • lo gos
    lo gos
    27-го августа

    Главная прачка по отмывки бабок Eбу Хасан через свои каналы всё в Дубай переправляет.

  • Д
    Дед
    27-го августа

    В Латвии самые большие социальные налоги, но самые маленькие выплаты налогоплательщикам. Абсолютно простой вопрос, а деньги где? Украдены! И воры сидят в министерствах. Сейчас, главный медицинский вор- Ебу.

