Будет ли ещё в Латвии «нормальное лето» и снег на Новый год? Отвечают эксперты

Хотя в этом августе многим пришлось доставать тёплую одежду и задумываться о включении отопления, данные однозначны — средняя температура воздуха постепенно повышается.

Понятие «глобальное потепление» в публичном пространстве всё чаще заменяется куда более сложным и тревожным термином — «климатические изменения». И в этом контексте модели будущего пока не предвещают ничего утешительного. Поэтому вопрос, будет ли в Латвии ещё «нормальное лето» и стоит ли снег на Рождество ждать как особенное чудо, становится всё актуальнее. О климатических моделях рассуждают эксперты по метеорологии и климату в новом эпизоде подкаста агентства LETA “Kas tas vispār bija?!” (Что это вообще было).

Было или не было?

Несмотря на то что в середине августа синоптики объявили о наступлении метеорологической осени, метеорологическое лето в Латвии в этом году всё же было, успокаивают эксперты. Энтузиаст метеорологии, ведущий прогноза погоды на TV3 Мартиньш Бергштейнс напомнил, что первая жара пришла ещё весной — 18 апреля температура достигла +28,4 градуса. С тех пор в регионе доминировали циклоны, что обеспечивало постоянное поступление холодного воздуха и обильные осадки. Это может способствовать восстановлению уровня грунтовых вод после аномально сухих лет.

Сильный циклон этим летом заблокировал антициклон в Западной Европе, а западные ветры помешали поступлению тёплых масс воздуха с юго-востока. Август завершился приходом холодного воздуха из Скандинавии. Обильные осадки в Риге были усилены так называемым эффектом залива, пояснила авиационная синоптик ЛЦОСГМ Синтия Молденгауере.

Воспоминания о солнечном детстве обманывают

Люди склонны идеализировать погоду в детстве — вечное солнце летом, снег на Рождество. Однако данные чётко указывают на климатические изменения. Чтобы понять, что «нормально», нужно сравнивать минимум 30-летние периоды. Сравниваются, например, референсный период 1961–1990 годов и климатическая норма 1991–2020 годов.

Температура воздуха в Латвии увеличилась в среднем на 1,2 °C. Лета стали теплее, влажнее, увеличилось число дней с температурой выше +25 °C. В будущем число таких дней, а также «тропических ночей» продолжит расти, отметила аналитик ЛЦОСГМ Агате Баумане-Кука. Для сравнения влияния: если температура тела человека повышается с 36,6 до 38 °C — это чувствуется значительно. С планетой и её экосистемами происходит то же самое — даже небольшой сдвиг оказывает мощное влияние. При этом летняя погода станет всё менее предсказуемой.

Град становится опаснее

С повышением температуры воздуха увеличивается вероятность гроз. «Чем теплее воздух, тем больше влаги он способен удерживать», — говорит Бергштейнс. Он напомнил, что 11 июля в Палсмане (Смилтенский край) выпал град диаметром 11,5 см. Однако предсказать такую грозу в конкретной точке можно лишь за 10–15 минут до её начала.

Модели показывают, что к концу века общее количество осадков вырастет, однако лета станут суше, с более интенсивными ливнями.

Миф о невозможности торнадо в Латвии — это ложь, утверждает Бергштейнс. Торнадо фиксируются ежегодно. Сегодня, благодаря смартфонам с камерами, жители активно делятся наблюдениями, что помогает исследователям собирать ценные данные и создавать более точные прогнозы.

Снег на Рождество — всё больше как чудо

Хотя в прошлом году Рождество прошло без снега, в период климатических норм снежными они были в 63% случаев. Это не так уж и мало, отмечает Баумане-Кука.

Но снег может становиться всё большей редкостью: осадков будет больше, но в виде дождя. Ранее средняя толщина снежного покрова составляла 7 см, теперь — 4 см, а в самом худшем сценарии к концу века — всего 1 см. Прогнозы показывают сокращение не только толщины, но и продолжительности снежного покрова.

Зимой климат меняется особенно резко: если в целом температура выросла на 1,2 °C, то зимой — на 2 °C. Зимы становятся непредсказуемыми: то тепло, то резкий холод. Более плотный и тяжёлый снег создаёт новые риски — например, большую нагрузку на здания и инфраструктуру.

Климатические изменения — страшнее, чем глобальное потепление

Скептики, глядя на холодный август, иронизируют — где же потепление? Но ведущий специалист Факультета точных наук и технологий Латвийского университета Гунта Калване подчёркивает: термин «глобальное потепление» уже устарел — его заменил «климатические изменения», потому что речь идёт не только о температуре, а о множестве факторов: влажность, засуха, комфорт, экосистемы, выбросы CO₂ и т.д.

Некоторые обвиняют синоптиков в драматизации, например, за использование красного цвета при +28 °C. Но, как объясняет Баумане-Кука, цветовая шкала базируется на исторических данных — от -43,2 до +37 °C. Поэтому +28 — уже близко к экстремуму.

К тому же не каждый человек одинаково переносит жару — это опасно для пожилых, беременных и других уязвимых групп. А ещё важно учитывать влажность воздуха, ветер и другие параметры.

Также не соответствует истине утверждение, что когда-то летом часто было +35 °C. Всё зависит от того, где стоял термометр — на солнце, в машине и т.п. — это не научные данные. Калване подчёркивает: метеоданные собираются с точностью и по строгим стандартам.

Солнечное лето обходится дорого

Изменение климата разрушает традиционное разделение на четыре времени года. Это осложняет сельское хозяйство: трудно прогнозировать урожай. Тёплая, влажная погода — рай не только для грибов, но и для бактерий и болезней. Молочная продукция летом дорожает, так как в жару снижается удой, как и производительность труда у людей — до -10% в жару.

Также дорожает хлопок — фабрики страдают от жары, уменьшается производительность. В виноделии более длительный период созревания винограда приводит к большему содержанию сахара — теперь вина крепче (11–12°, раньше было 9,5–10°).

Климат влияет на наш рацион. Уже сейчас растут цены на кофе и какао — они чувствительны к малейшим изменениям климата. Дорожает и ваниль — её плантации уничтожают ураганы.

Есть ли хоть какая-то выгода от изменений?

Калване признаёт: экосистемам Латвии пользы нет. Люди, возможно, будут меньше платить за отопление, сезон укорачивается. Период вегетации увеличивается — можно получить более щедрый урожай.

Ещё один возможный плюс — рост туризма: жители стран с экстремальной жарой могут выбрать прохладную Латвию для отдыха.

Нематериальное наследие под угрозой

Из-за изменения климата в Латвии уже не всегда уместны народные песни: в Петров день уже ничего не цветёт, а в начале сентября гладиолусы отцветают. Изменяется фенология — природный ритм сезонов. В августе уже осыпаются жёлуди, что раньше было характерно для поздней осени.

Рай для незваных гостей

Тёплые и влажные зимы — идеальные условия для мошек. Этим летом Латвия пережила нашествие испанских слизней. Инвазивные виды, по словам Калване, приспосабливаются быстрее местных. Они выигрывают от изменения климата. Особенно опасны те, что незаметны — например, в реках.

Даже желание посадить красивые цветы может навредить — не стоит выбирать экзотические, непривычные для Латвии растения. Лучше отдать предпочтение местным видам.

Почему прогноз не всегда совпадает?

Иногда синоптиков не любят так же, как политиков, шутят эксперты. Люди хотят абсолютной точности — чтобы точно знать, пойдёт ли дождь именно в их дворе. Однако прогнозы стали гораздо точнее — просто общество стало более требовательным.

Калване замечает, что люди разучились наблюдать. «Мой дед просто смотрел в небо и знал — брать зонт или нет», — говорит она. Сейчас слишком полагаемся на технологии. Но в каждом из нас, уверена она, есть «внутренний метеоролог».