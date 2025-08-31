Представим себе: в один прекрасный летний день вы выходите из дома, солнышко светит, птички поют, воздух чистый — красота! А вернувшись домой, обнаруживаете в непосредственной близости о своего окна … контейнеры для бытовых и прочих отходов.

Или на зеленой лужайке возле дома, которая годами радовала глаза жителей вашего и окрестных домов… Неприятно? - еще бы!

Суть проблемы

Вполне можно понять жителей — собственников квартир в многоквартирных домах в районе улиц Ропажу и Берзпилс, - которые столкнулись с описанной выше ситуацией. Причем возмущение их вызвал не только сам факт перемещения контейнеров в явно неподходящие места, но и то, что управляющий ничего не предпринял для того, чтобы этой ситуации избежать, - хотя времени было предостаточно.

Вкратце изложим суть — так, как преподнесли нам жители одного из домов. Часть многоквартирных домов в этом районе обслуживает компания “Berga nami”, часть — RNP. Контейнеры для мусора годами стояли на общей площадке, прилегающей к одному из домов, находящихся в управлении “Berga nami”. И вот в какой-то момент “Berga nami” поставили забор, отгородив территорию «своих» домов от домов, обслуживаемых RNP, а «чужие» (обслуживаемые RNP) контейнеры убрали с контейнерной площадки.

В обращении в газету жители подчеркнули, что к “Berga nami” претензий нет: площадку забрали законно, потому что земля принадлежит одному из домов, находящихся в управлении компании. Вот только из-за этого RNP пришлось срочно искать место альтернативное место для контейнеров «своих» домов, и этими местами оказались где-то зеленая зона, где-то — территория вблизи окон некоторых жителей, чему последние, естественно, были вовсе не рады. На свое обращение жители получили многообещающий ответ: предприятие разрабатывают типовой проект специальных навесов для контейнеров, и когда таковой будет разработан, жителям смогут предложить какое-то решение проблемы. Ответ успокоения не принес — напротив, только подлил масла в огонь народного возмущения:

«Это противостояние длилось уже не один год, и RNP был в курсе, что необходимо найти альтернативное место для размещения контейнеров для «своих» домов. Почему ситуация оказалась доведена до критического состояния? К тому же еще лет 5 назад, поскольку приходили очень большие счета за вывоз мусора, поднимался вопрос, что необходимо сделать для контейнеров навесы, которые закрывались бы на ключ, что исключило бы попадание в контейнеры «чужих» отходов. Но RNP только сейчас приступает к разработке (!) типовых проектов! А когда же дело дойдет до реальной установки?!»

Комментарий

Инита Кабанова, руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”:

Размещение мусорных контейнеров возле домов часто представляет собой проблему. Здесь должен быть соблюден ряд условий: площадка должна быть не слишком близко к окнам, но и не слишком далеко от дома, чтобы людям не приходилось далеко ходить. Также необходимо обеспечить удобный подъезд мусоровоза к контейнерам. В районе, о котором идет речь, ситуация действительно сложная, и мы, совместно с активными жильцами, в настоящее время ищем оптимальное решение.

Исторически сложилось так, что на восемь домов была одна мусорная площадка около домов по ул. Ропажу, 26 и ул. Берзпилс, 5. Когда соседний дом отгородил свою часть, места для контейнеров других домов на общей территории не осталось, и они (контейнеры) были перенесены на придомовые территории.

Мусорные контейнеры для дома по ул. Берзпилс, 5 остаются на своих старых местах, но дом по ул. Ропажу, 26 должен выбрать место для контейнеров на своей придомовой территории. Наши сотрудники вместе с активными жильцами дома обошли территорию и выбрали новое место для контейнеров на асфальтированной площадке напротив одного из углов дома.

В настоящее время совместно с активными жильцами дома принято решение продолжить использование контейнеров на новых местах. Однако, если жильцы пожелают, они, конечно, могут найти способы закрыть контейнеры от посторонних.

До сих пор существовала возможность построить специальный навес, но это требует длительных согласований и затрат, понятно, что большинство домов не выбирают этот вариант. Поэтому мы, со своей стороны, ищем лучшее – более простое в реализации и, конечно же, более дешевое – решение, не требующее специальных согласований. Мы планируем предложить его жителям в ближайшее время (вероятно, жители упоминали об этом в разговоре с вами).

Другое возможное решение – подземные контейнеры, которые предлагают жильцам компании по утилизации отходов на своих территориях. Недавно компания Eko Vide Baltia, работающая в домах на улицах Ропажу и Берзпилс, также начала предоставлять такую возможность.

Подземные контейнеры не только более эстетичны, но и более экономичны, поскольку они больше по размеру и их нужно реже вывозить. Однако нам нужно посмотреть, есть ли для них место рядом с домом – не загорожены ли они деревьями или, например, какими-то подземными коммуникациями, которые не видны на поверхности. Такая возможность может быть рядом с домом по адресу ул. Ропажу, 26, и сейчас нам предстоит обсудить этот вопрос с жильцами.

Нет худа без добра

...На момент сдачи материала в редакцию контейнеры, по словам жителей, все еще стояли там, куда их переместили после «изгнания» с прежнего места — ничего лучшего пока управляющий предложить не смог. Правда, эта «контейнерная» история возымела и положительный эффект: она подвигла жителей домов создать общий чат, где собственники квартир активно обсуждают как эту, так и другие насущные проблемы дома и пути их (проблем) решение.

Как говорится — на управдома надейся, но лучше держать ситуацию под своим контролем, чтобы в очередной раз не столкнуться с чем-то еще более неприятным, чем контейнер под окном…