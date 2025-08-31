Синоптики обещают перемену погоды с середины недели

В середине следующей недели в страну придет более теплый воздух, но ожидается более дождливая погода, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В День знаний погода будет приятной. Небо будет в основном облачным, но с середины дня постепенно начнет проясняться. Небольшой дождь возможен только в отдельных регионах. При слабом ветре ночью и утром в западных и центральных районах местами будет образовываться густой туман.

В ночь на понедельник температура воздуха понизится до +11...+16 градусов, а днем повысится до +17...+22 градусов.

Во вторник солнце будет чередоваться с облаками, и только в первой половине дня в восточных районах возможен небольшой дождь. Ночью местами будет туман. Будет дуть слабый до умеренного ветер с востока.

Ночью температура воздуха опустится до +9...+14 градусов, а днем поднимется до +20...+25 градусов.

В середине недели в страну придет более теплый воздух, в результате чего в светлое время суток температура воздуха на большей части территории повысится до +20...+25 градусов.

Однако снова ожидается дождливая погода — в среду дождь ожидается в основном в западных и центральных районах, а в четверг — и на остальной территории страны. Местами ожидаются сильные ливни, возможны также грозы.

Во второй половине недели погода останется похожей — между облаками будет пробиваться солнце, а время от времени ожидаются дожди, возможно, также грозы. Ночью температура воздуха опустится до +12…+17 градусов, но дни будут теплыми, местами столбик термометра поднимется до +25 градусов.