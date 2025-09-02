Безбилетников «прижучат» - им грозят штрафы до 700 евро

Безбилетников в общественном транспорте Латвии называть персональные данные: за отказ - штраф до 350 евро, за ложь - до 700 евро.

Согласно новому законопроекту, подготовленному Министерством транспорта, в Латвии планируется ввести административную ответственность для пассажиров общественного транспорта, которые по факту проверки оказываются безбилетниками и отказываются предоставлять контролерам свои личные данные или сообщают ложные данные.

Законопроект размещен для общественного обсуждения на Портале правовых актов, сообщает агентство LETA.

Согласно предложенным поправкам, отказ раскрыть свою личность или предоставление контролёру ложных персональных данных будет караться штрафом в размере до 350 евро.

Использование чужих документов при проверке билетов обойдётся ещё дороже - от 280 до 700 евро.

В настоящее время административной ответственности именно за безбилетный проезд нет. Пассажир обязан лишь оплатить предусмотренный перевозчиком штраф. Но на практике это часто невозможно: безбилетники скрывают свою личность, и контролёры не могут оформить взыскание.

Министерство транспорта отмечает, что в таких случаях сотрудники вынуждены вызывать полицию для установления личности нарушителя, что задерживает движение транспорта и доставляет неудобства другим пассажирам.

По замыслу авторов законопроекта, новые меры должны сделать систему контроля эффективнее. Теперь безбилетник, отказавшийся назвать своё имя или представивший чужие данные, будет привлекаться к административной ответственности, а дело будут рассматривать Государственная или муниципальная полиция.

В Министерстве уверены, что это позволит сократить количество нарушений и облегчит работу полиции, которая и сейчас вынуждена вмешиваться в подобные ситуации.