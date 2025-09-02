Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Безбилетников «прижучат» - им грозят штрафы до 700 евро 1 2923

Наша Латвия
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Безбилетников «прижучат» - им грозят штрафы до 700 евро
ФОТО: LETA

Безбилетников в общественном транспорте Латвии называть персональные данные: за отказ - штраф до 350 евро, за ложь - до 700 евро.

Согласно новому законопроекту, подготовленному Министерством транспорта, в Латвии планируется ввести административную ответственность для пассажиров общественного транспорта, которые по факту проверки оказываются безбилетниками и отказываются предоставлять контролерам свои личные данные или сообщают ложные данные.

Законопроект размещен для общественного обсуждения на Портале правовых актов, сообщает агентство LETA.

Согласно предложенным поправкам, отказ раскрыть свою личность или предоставление контролёру ложных персональных данных будет караться штрафом в размере до 350 евро.

Использование чужих документов при проверке билетов обойдётся ещё дороже - от 280 до 700 евро.

В настоящее время административной ответственности именно за безбилетный проезд нет. Пассажир обязан лишь оплатить предусмотренный перевозчиком штраф. Но на практике это часто невозможно: безбилетники скрывают свою личность, и контролёры не могут оформить взыскание.

Министерство транспорта отмечает, что в таких случаях сотрудники вынуждены вызывать полицию для установления личности нарушителя, что задерживает движение транспорта и доставляет неудобства другим пассажирам.

По замыслу авторов законопроекта, новые меры должны сделать систему контроля эффективнее. Теперь безбилетник, отказавшийся назвать своё имя или представивший чужие данные, будет привлекаться к административной ответственности, а дело будут рассматривать Государственная или муниципальная полиция.

В Министерстве уверены, что это позволит сократить количество нарушений и облегчит работу полиции, которая и сейчас вынуждена вмешиваться в подобные ситуации.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
9
3
10

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    2-го сентября

    А чего не 7 млн.? Они дебилы? Если он едет на автобусе, то у него есть 700 евро? То есть наложить штраф, чтобы его обчистили судебные исполнители, отняли недвижку, обчистили счета, и чтобы он сбежал из этой страны.

    93
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 240
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 261
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 265
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 521

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 105
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 36
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 25
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 37
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 162
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 71
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 105
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 36
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео