Не сдавшие выпускные в основной школе предпочитают второй год, а не ПТУ

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Не сдавшие выпускные в основной школе предпочитают второй год, а не ПТУ

Большинство выпускников основной школы, не сдавших экзамены в этом году, вместо изучения профессиональных предметов и получения аттестата об основном образовании предпочли снова поступить в 9-й класс, сообщила в среду комиссия Сейма по образованию, культуре и науке.

Впервые в этом учебном году ученикам, получившим годовую оценку не ниже четырех по всем предметам, но не сдавшим ни один из экзаменов, предложено продолжить обучение по программе профессионального образования. Продолжительность программы - три года, по итогам которых они получат профессиональную квалификацию третьего уровня. Одновременно они будут изучать соответствующий предмет, чтобы пересдать экзамен, который они не сдали в конце учебного года.

По данным Министерства образования и науки (МОН), только 19 учеников выбрали программы профессионального образования. Остальные предпочли вернуться в 9-й класс.

В прошлом учебном году ученики 9-го класса сдавали централизованные экзамены уже третий год с сохранением минимального порога в 10 %. По сравнению с 2022/2023 учебным годом общее число не сдавших уменьшилось почти с два раза и составило в этом году 441 человек. Большинство учеников - 376 - не сдали один экзамен.

#экзамены #школа
Оставить комментарий

