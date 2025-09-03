Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Односторонний и невыгодный»: в Риге спорят о новых договорах с RNP 1 1650

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
«Односторонний и невыгодный»: в Риге спорят о новых договорах с RNP
ФОТО: Виталий Вавилкин

Несколько сотен многоквартирных домов в Риге до конца года должны заключить договор об управлении домом. Это обусловлено изменениями в законе о завершении процесса приватизации, которые в этом году принял Сейм, пишут общественные СМИ.

Часть жителей с новым договором, высланным "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), не согласна, считает его односторонним и невыгодным для владельцев зданий. Между тем, RNP утверждает, что новый договор не накладывает на жильцов никаких дополнительных обязанностей, будет более гибким и позволит быстрее принимать решения об управлении зданиями.

RNP призывает заключить договоры управления те многоквартирные дома, которые этого до сих пор этого не сделали. По подсчетам RNP, таких около 90%, или 3100. Договор RNP разработал на основании принятого Сеймом закона о завершении приватизации государственных жилых домов и жилых домов самоуправлений, который вступил в силу 1 мая этого года.

Член правления общества "За девственную среду для будущих поколений" Гинтс Каунисте считает, что RNP подготовил договор, который не выгоден собственникам квартир.

"Во-первых, где наши права, права собственников квартир? Там довольно длинный перечень прав управляющего, что делать, он лимитирован. Во-вторых, управляющий по этому договору, который у меня в доме, поднимает плату за управление до 76 центов. А ее недавно уже подняли. Это чистое вознаграждение, которую они получают в качестве гонорара. На каком основании? Потому что в Риге снимают дворников и теперь будут мобильные бригады, против чего многие возражают?!", - задается вопросом Каунисте.

Для взвешенного решения вопроса о выборе другой обслуживающей компании месяца слишком мало. Кроме того, Каунисте считает, что договор включает юридически некорректные условия. "Последний пункт - понятие оперативного решения. [По договору] Управляющий может обойти нас, собственников квартир, принять какие-то решения, которые чреваты материальными последствиями для собственников квартир в Риге", - пояснил Каунисте.

Читайте нас также:
#недвижимость #домоуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
8
1
3

Оставить комментарий

(1)
  • GG
    Galina Galina
    3-го сентября

    Порядок проведения опроса не соответствует требованиям Закона О приватизации квартир... Опрос проводится через БИС - некоторые собственники вообще ничего не слышали об опросе, а содержание анкеты - это вообще отдельная песня!

    6
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 240
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 262
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 266
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 522

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 117
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 37
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 27
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 37
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 169
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 71
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 117
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 37
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео