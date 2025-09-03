«Односторонний и невыгодный»: в Риге спорят о новых договорах с RNP

Несколько сотен многоквартирных домов в Риге до конца года должны заключить договор об управлении домом. Это обусловлено изменениями в законе о завершении процесса приватизации, которые в этом году принял Сейм, пишут общественные СМИ.

Часть жителей с новым договором, высланным "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), не согласна, считает его односторонним и невыгодным для владельцев зданий. Между тем, RNP утверждает, что новый договор не накладывает на жильцов никаких дополнительных обязанностей, будет более гибким и позволит быстрее принимать решения об управлении зданиями.

RNP призывает заключить договоры управления те многоквартирные дома, которые этого до сих пор этого не сделали. По подсчетам RNP, таких около 90%, или 3100. Договор RNP разработал на основании принятого Сеймом закона о завершении приватизации государственных жилых домов и жилых домов самоуправлений, который вступил в силу 1 мая этого года.

Член правления общества "За девственную среду для будущих поколений" Гинтс Каунисте считает, что RNP подготовил договор, который не выгоден собственникам квартир.

"Во-первых, где наши права, права собственников квартир? Там довольно длинный перечень прав управляющего, что делать, он лимитирован. Во-вторых, управляющий по этому договору, который у меня в доме, поднимает плату за управление до 76 центов. А ее недавно уже подняли. Это чистое вознаграждение, которую они получают в качестве гонорара. На каком основании? Потому что в Риге снимают дворников и теперь будут мобильные бригады, против чего многие возражают?!", - задается вопросом Каунисте.

Для взвешенного решения вопроса о выборе другой обслуживающей компании месяца слишком мало. Кроме того, Каунисте считает, что договор включает юридически некорректные условия. "Последний пункт - понятие оперативного решения. [По договору] Управляющий может обойти нас, собственников квартир, принять какие-то решения, которые чреваты материальными последствиями для собственников квартир в Риге", - пояснил Каунисте.