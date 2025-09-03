Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разница между школами в использовании латышского языка уйдет со временем - министр 1 686

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Разница между школами в использовании латышского языка уйдет со временем - министр
ФОТО: LETA

Чтобы после перехода учебных заведений на обучение только на государственном языке не ощущалась разница между школами в использовании латышского языка, должно пройти время, заявила в интервью передаче "900 секунд" (TV3) министр образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство"), пишет LETA.

По словам министра, это последний год перехода на обучение на латышском языке. Чтобы можно было, "положа руку на сердце", сказать, что разницы между школами больше не ощущается, потребуется время, чтобы изменить привычки использования языка, а также отношение в коллективах школ.

Министр уверена, что важно, чтобы в школьную среду пришло больше педагогов, для которых латышский язык является родным. Она признала, что в школах, где у большинства учеников родной язык не латышский, ситуация сложная, и по-прежнему можно услышать разные истории, "которые можно назвать дискриминацией латышского языка в неформальной обстановке".

"С этим надо бороться, есть служба, которой поручен контроль за этой ситуацией", - добавила политик.

Как сообщалось ранее, в этом учебном году в образовательных учреждениях Латвии, реализующих программы основного образования нацменьшинств, завершится переход на обучение только на латышском языке. С 1 сентября обучение на латышском языке начнут 4-е и 7-е классы, которые до сих пор обучались по программам нацменьшинств.

Одновременно в школах Латвии начнётся постепенный отказ от русского языка как второго иностранного в основном образовании. Ученики 4-х классов в этом году будут изучать только английский язык как первый иностранный, а в 2026/2027 учебном году они начнут изучать второй иностранный язык — один из официальных языков государств-членов Европейского союза или Европейской экономической зоны, либо иностранный язык, изучение которого регулируется заключёнными межправительственными соглашениями в сфере образования. Русский язык в их числе не значится.

Читайте нас также:
#образование #русский язык #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
8

Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    3-го сентября

    И ты пребываешь на земле лишь временно.

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 241
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 263
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 266
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 522

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 118
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 37
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 27
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 38
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 170
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 72
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 118
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 37
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео