Разница между школами в использовании латышского языка уйдет со временем - министр

Чтобы после перехода учебных заведений на обучение только на государственном языке не ощущалась разница между школами в использовании латышского языка, должно пройти время, заявила в интервью передаче "900 секунд" (TV3) министр образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство"), пишет LETA.

По словам министра, это последний год перехода на обучение на латышском языке. Чтобы можно было, "положа руку на сердце", сказать, что разницы между школами больше не ощущается, потребуется время, чтобы изменить привычки использования языка, а также отношение в коллективах школ.

Министр уверена, что важно, чтобы в школьную среду пришло больше педагогов, для которых латышский язык является родным. Она признала, что в школах, где у большинства учеников родной язык не латышский, ситуация сложная, и по-прежнему можно услышать разные истории, "которые можно назвать дискриминацией латышского языка в неформальной обстановке".

"С этим надо бороться, есть служба, которой поручен контроль за этой ситуацией", - добавила политик.

Как сообщалось ранее, в этом учебном году в образовательных учреждениях Латвии, реализующих программы основного образования нацменьшинств, завершится переход на обучение только на латышском языке. С 1 сентября обучение на латышском языке начнут 4-е и 7-е классы, которые до сих пор обучались по программам нацменьшинств.

Одновременно в школах Латвии начнётся постепенный отказ от русского языка как второго иностранного в основном образовании. Ученики 4-х классов в этом году будут изучать только английский язык как первый иностранный, а в 2026/2027 учебном году они начнут изучать второй иностранный язык — один из официальных языков государств-членов Европейского союза или Европейской экономической зоны, либо иностранный язык, изучение которого регулируется заключёнными межправительственными соглашениями в сфере образования. Русский язык в их числе не значится.