С ростом заболеваемости Covid-19 людям из групп риска предлагается сезонная вакцинация 0 392

Наша Латвия
Дата публикации: 04.09.2025
LETA
С ростом заболеваемости Covid-19 людям из групп риска предлагается сезонная вакцинация

В связи с ростом заболеваемости "Covid-19" Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает людей с риском тяжелого течения инфекции сделать сезонную прививку, сообщила агентству ЛЕТА представитель ЦПКЗ Эдите Теттере.

Последние данные эпидемиологического надзора свидетельствуют о росте заболеваемости "Covid-19" и ухудшении эпидемиологической ситуации. По данным ЦПКЗ, доля положительных тестов на "Covid-19" увеличилась с 8 % в первую неделю августа до 17,3 % в последнюю неделю августа. За последнюю неделю также увеличилось число вновь госпитализированных пациентов с инфекцией "Covid-19".

В первую неделю августа с диагнозом "Covid-19" было госпитализировано восемь пациентов, а в последнюю неделю августа - 48. В августе также было зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденной инфекцией "Covid-19". Рост циркуляции этого вируса в конце лета отражен и в результатах мониторинга сточных вод.

Как сообщает ЦПКЗ, подобная эпидемиологическая ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда вспышка "Covid-19" пришлась на конец лета - начало осени.

ЦПКЗ напоминает, что вакцинация от "Covid-19" особенно рекомендуется лицам с повышенным риском тяжелого течения заболевания, в том числе всем людям в возрасте 65 лет и старше. Она также рекомендована пациентам с умеренной или высокой иммуносупрессией, в том числе подросткам и детям с шести месяцев, взрослым с тяжелыми хроническими заболеваниями и беременным женщинам. Людям, которые ежедневно ухаживают за пожилыми людьми или людьми с серьезными проблемами со здоровьем, также рекомендуется пройти вакцинацию.

В Латвию поступили обновленные вакцины от "Covid-19", адаптированные к циркулирующим в этом сезоне штаммам вируса.

Люди, которым рекомендована вакцинация против "Covid-19", могут обратиться к своему семейному врачу и сделать прививку.

В предыдущем прививочном сезоне (с 1 августа 2024 года по 25 марта 2025 года) против "Covid-19" было привито 22 217 человек, в том числе 15 059 человек в возрасте 60 лет и старше - 2,8% населения этой возрастной группы.

За тот же период в Европейском союзе и Европейской экономической зоне против "Covid-19" было привито около 13,6 миллиона человек в возрасте 60 лет и старше. Средний показатель охвата вакцинацией против "Covid-19" среди населения в возрасте 60 лет и старше составил 8,7%, однако между странами наблюдались значительные различия. Например, в Швеции охват вакцинации составил 52,8 %.

#covid #вакцинация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

