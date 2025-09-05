Baltijas balss logotype
Работаем на аптеку: больные латвийцы платят за услуги фармацевта по миллиону в месяц

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Работаем на аптеку: больные латвийцы платят за услуги фармацевта по миллиону в месяц
ФОТО: LETA

Сам лечусь, тьфу-тьфу, немного. Но на днях Ваш автор зашел в аптеку — меня попросили купить лекарство по рецепту. Дал удостоверение личности пациента.

Провизор поколдовала в компьютере, пробормотала название лекарства, достала его из ящика, зачем-то вынула из упаковки, и в таком виде протянула мне с рекомендацией: «Принимать утром после еды».

Неудивительно, что 10 817 граждан Латвии через платформу Manabalss.lv потребовали отмены дополнительной оплаты труда фармацевтов! Инициатива ныне — на столе Сейма, ее будут смотреть на пленарке.

Не перегнать Литву и Эстонию!

Между тем, Министерство здоровья во главе с Хосамом Абу Мери считает, что все сделано — правильно. В презентации, которую изучили депутаты парламентской Комиссии по социальным и трудовым вопросам, в частности, фигурирует:

«Государственное финансирование компенсируемым медикаментам увеличено с 50% до 75%. Расширен список компенсируемых лекарств и диагнозов. Более чем вдвое увеличен размер индивидуальной компенсации медикаментов (до 30 000 евро). Облегчая доступность врачей, рецепты могут выписывать также сестры и акушерки. Разработана и введена новая модель наценки рецептурных лекарств».

Неунывающий гастроэнтеролог, уроженец Ливана, а ныне звезда партии «Новое Единство», разработал новую модель, по которой «цена производителя не выше, чем в Литве или Эстонии». Фиксированная оптовая наценка 0,50 евро за упаковку сочетается с фиксированной же наценкой аптеки — есть три варианта, в 0,5, 1,2 и 2 евро в зависимости от цены лекарства.

Кроме того, не нужно платить жителям за рецепты, выписанные для детей до 18-летнего возраста, а также для малоимущих (при предъявлении справки). Последнее предложение Минздрава - освободить от этого взноса инвалидов I группы.

Так как подавляющее большинство лекарств теперь выписывается через электронные рецепты, Минздрав по своей базе данных может вести постоянный мониторинг спроса-предложения. По оценке ведомства, из общедоступных в ЛР рецептурных медикаментов — 3393 наименования — цены снизились или не изменились для 93%. «В этом году люди платят меньше, чем в прошлом», – утверждают чиновники Минздрава.

Доктор прописал кириллицу

Но вот сухая цифирь затрат на национальную фармацевтику. Сколько оставил народ за минутную «услугу»? В январе пациентами было уплачено больше всего — 1 040 тысяч евро, менее всего за июнь — 890 000 евро. Всего же за 7 месяцев живыми деньгами внесли 6,72 миллиона.

Плюс еще государство доплатило, от щедрот, 8,44 миллиона. Ну это у него, как говорят, перекладывание из кармана — в карман. А простой пациент отдает свои, кровные.

И, поскольку просто так платить не любит, то использует возможность «услуг фармацевта» как своеобразную психотерапию, дополнительный визит к медику. Ну почему бы не поговорить минуток с пять, верно? Потому, когда мнешься в такой очереди с баночкой витаминов, всегда вспоминаешь господина Абу Мери, тихим, добрым, словом.

И еще одна интересная особенность последнего времени — вот купил в обычном, продуктовом, магазине, упаковку биоактивных добавок. Надпись крупными буквами по-русски — а сделано-то в Евросоюзе. Так что понимают, что клиенты клюнут на кириллицу.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(2)
  • AM
    Aleksej Makarov
    5-го сентября

    Всё, что нужно знать об патеках в Латвии:

    Mēness aptieka: Ibuprofen 400mg 30 штук - EUR 4.61

    Apotek Hjärtat (Швеция) Ibuprofen 400mg 30 штук - SEK 14 (EUR 1.21)

    61
    2
  • A
    Aleks
    5-го сентября

    Кому принадлежат оптовые склады лекарств,аптеки и кто в Сейме и в правительстве лоббирует аптечный бизнес? Не будете удивлены -самая паскудная нация в мире,по словам Главы международной Каббалы Микаэля Лайтмана,Израиль. Ларчик то открывается просто.

    34
    5

