Синоптики рассказали, какая погода нас ждет во время лунного затмения

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Синоптики рассказали, какая погода нас ждет во время лунного затмения
ФОТО: LETA

Вечером в воскресенье, когда произойдёт полное лунное затмение, в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь и гроза, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В Риге полная фаза затмения начнётся 7 сентября в 20:30, завершится в 21:53, а максимум придётся на 21:12.

Согласно текущим прогнозам, больше всего облаков в воскресенье вечером будет в центральной части страны, где также ожидается наибольшая вероятность осадков. Однако точность прогнозов по количеству облаков и осадков на выходные остаётся низкой.

Ожидается, что в субботу в Латвии будет больше облаков, чем в пятницу, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозовые ливни. Аналогичная погода прогнозируется на воскресенье и понедельник — дождь, в основном, возможен в Курземе. Будет дуть слабый ветер, в ночные часы местами возможен туман.

Максимальная температура воздуха в субботу составит +23…+28 градусов, местами в Курземе — около +20. В воскресенье в большинстве регионов страны станет немного прохладнее. Температура воздуха в ночные часы на субботу и воскресенье не опустится ниже +13…+18 градусов.

Ожидается, что следующая неделя будет на 3–4 градуса теплее нормы, местами температура будет превышать +25 градусов. В середине недели усилится южный и юго-восточный ветер. В отдельные дни возможен дождь.

#погода
