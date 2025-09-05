Baltijas balss logotype
В приусадебном саду в Царникаве обнаружена бактериальная ожоговая инфекция 1 788

Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
В приусадебном саду в Царникаве обнаружена бактериальная ожоговая инфекция
ФОТО: пресс-фото

Бактериальный ожог выявлен в приусадебном саду в Царникаве (Адажский край), свидетельствует сообщение Государственной службы защиты растений (ГСЗР) в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет LETA.

В связи с обнаружением инфекции установлена буферная зона радиусом три километра вокруг заражённой территории.

Бактериальный ожог — чрезвычайно опасное заболевание плодовых деревьев, которое может уничтожить до 80% насаждений в саду. Инфекции подвержены яблони, груши, боярышники, рябины, ирги, айвы, декоративные и кустовые айвы, смородина.

Характерные признаки болезни — скрученные листья коричневого до чёрного цвета, остающиеся на ветках и выглядящие как обожжённые. Цветки и плоды вянут, чернеют, но не опадают и продолжают держаться на растении. Болезнь начинается с цветков или концов веток, откуда бактерия распространяется на более крупные ветви, а затем и на ствол. Молодые побеги буреют, становятся некротическими, концы веток часто изгибаются в форме крючка. Повреждённая кора на крупных ветках вздувается и трескается.

В период цветения и не менее двух недель после окончания цветения растений-хозяев бактериального ожога (смородины, ирги, боярышника, айвы, яблони, пироканты, груши, рябины и кустовой цидонии) запрещено вывозить пчелиные ульи из буферной зоны и ввозить их туда.

Государственная служба защиты растений — учреждение прямого подчинения, созданное в 1998 году. Её цель — обеспечить устойчивое использование и защиту сельскохозяйственных и лесных ресурсов, а также контроль за их оборотом с целью сохранения биологического разнообразия, повышения общественной безопасности и защиты окружающей среды от возможного загрязнения средствами защиты растений и удобрениями. Также служба создаёт условия для доступа фермеров к здоровому и качественному посадочному материалу и способствует росту производительности и конкурентоспособности сельского хозяйства.

#сельское хозяйство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleksandr
    5-го сентября

    По всей стране такой ожог наблюдается. Только никто не знает что это и от чего!

    10
    1

Видео