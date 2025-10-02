Министерство благосостояния предлагает ограничить максимальный размер пособий на похороны и выплат супругу умершего пенсионера. Эти изменения вызваны случаями, когда у человека была очень высокая пенсия, и, соответственно, пособия были непропорционально большими, сообщает rus.lsm.lv.

Министерство благосостояния предлагает ограничить максимальный размер пособий на похороны и выплат супругу умершего пенсионера. Эти изменения вызваны случаями, когда у человека была очень высокая пенсия, и, соответственно, пособия были непропорционально большими, сообщает rus.lsm.lv. Каким будет потолок выплат и как можно распорядиться своими накопленными пенсионными средствами?

Сегодня пособие на похороны выплачивается в размере двух пенсий, затем супруг получает половину пенсии умершего в течение года. В среднем это около 1200 евро на похороны и 300 евро ежемесячно супругу. Но у пенсионеров с очень высокими пенсиями эти суммы могут достигать десятков тысяч евро.

Чтобы избежать чрезмерных расходов из бюджета, министерство предлагает ввести верхний предел выплат: максимум 8 775 евро на похороны и не более 4 388 евро в месяц супругу.

При этом накопления второго пенсионного уровня можно полностью завещать — как родственникам, так и любому выбранному человеку, либо они могут перейти в общее наследство. Поправки уже переданы на рассмотрение, и в случае утверждения в Сейме вступят в силу с будущего года, поясняет старший эксперт департамента социального страхования Министерства благосостояния Даце Трушинска.