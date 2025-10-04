Baltijas balss logotype
Минимальную зарплату в Латвии снова повысят. Когда и на сколько?

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Минимальную зарплату в Латвии снова повысят. Когда и на сколько?
ФОТО: LETA

В Латвии повысят минимальную зарплату, а вместе с ней подрастут и цены на товары и услуги - разгонят инфляцию...

В 2026 году минимальную зарплату в Латвии планируется повысить на 40 евро - до 780 евро, предусматривает разработанный Министерством благосостояния проект правил.

Как сообщалось, на 40 евро в следующем году увеличится также необлагаемый минимум - с 510 до 550 евро в месяц.

По данным Минблага, в прошлом году доля получателей минимальной зарплаты была самой низкой за последние пять лет - 15,3%.

Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в 2024 году минимальную зарплату или меньше получали в среднем 117 895 человек, или 15,3% работающих, что на 4,1 процентного пункта меньше, чем три года назад, когда доля таких работников составляла 19,4%.

В целом в прошлом году в Латвии было занято 816 545 жителей.

Как отмечает Минблаг, повышение минимальной зарплаты увеличит покупательскую способность работающих с низкими доходами, положительно влияя на внутренний спрос. Также это будет способствовать выравниванию зарплат в странах Балтии и приближению зарплат в Латвии к среднему уровню в ЕС, что является одним из инструментов снижения миграционных потоков.

#зарплата
(1)
  • Д
    Дед
    4-го октября

    Если бы не облагаемая сумма касалась и соц налога, то было бы радостно, а так, это всего лишь способ увеличения налогов и поэтому рабочих мест станет еще меньше.

    22
    3

