Почему они не говорят по-латышски! Депутат придумал, как отучить детей от русского языка 14 3658

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2025
LETA
Изображение к статье: Почему они не говорят по-латышски! Депутат придумал, как отучить детей от русского языка

Надо разобраться с языком общения детей в детских садах, заявил агентству LETA председатель комиссии Сейма Гунар Кутрис, оценивая трудности перехода на обучение исключительно на латышском языке.

В среду депутаты комиссии провели выездное заседание в 75-й Рижской основной школе, чтобы обсудить трудности обучения на латышском языке. Как отметил Кутрис, депутатам захотелось узнать, как реформа «единой школы» реализуется на практике.

По его словам, было установлено, что школы всё еще «мучаются» из-за нехватки педагогов, способных качественно преподавать на латышском языке, при этом осознавая, что не все дети понимают по-латышски. Это означает, что у некоторых детей уровень владения латышским языком недостаточен уже при поступлении в школу из детского сада, пояснил Кутрис.

«Нужно обратить внимание на то, как дети в дошкольных учреждениях общаются между собой по-латышски — как у них формируется разговорная речь», — обозначил задачу Кутрис.

Он также отметил, что Министерство образования и науки пообещало проводить мониторинг, чтобы не происходило так, что учитель или ученик переходит в другую школу, где требования проще и уровень ниже.

Латышский учитель сбежал от русских учеников

А началось все с публикации некоего учителя истории Эдварта Круста в социальных сетях, в которой он сообщил, что уволился из 13-й Рижской средней школы, поскольку не понимают латышский язык. То есть сбежал от трудностей, вместо того, чтобы заняться обучением нового поколения Латвийской Республики.

«Постепенный переход на обучение только на латышском языке не удался, поскольку практически во всех классах, где я работал, знания латышского языка у большинства учеников недостаточны для обеспечения учебного процесса», — отметил Круст, добавив, что отрицательное отношение к латышскому языку в этой школе наблюдается не только среди детей и их родителей, но и среди части педагогов.

Для справки: согласно отчету Госслужбы образования, в каждой третьей школы страны выявлены серьезные трудности обучением/преподаванием на латышском языке. Основные проблемы связаны с недостаточной подготовкой педагогов к работе в лингвистически неоднородной среде, отсутствием желающих поработать педагогом, нехваткой вспомогательного персонала и прочими проблемами.

#образование #латышский язык
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го октября

    Обыкновенный фашизм. История и помнит, и знает чем он закончился.

  • 9-го октября

    Тема языка не про язык ,а от того внимания про очередной кредит.Держите руки в карманах,нас будут грабить очередным кредитом,так происходит каждый раз и подобно фокуснику вытаскивают зайца за уши из шляпы и засовывают обратно,за ненадобностью ,до следующего раза.И помните-если у вас не закрываются карманы,то это не ваши штаны.

  • KV
    Kateryna Vasylieva
    9-го октября

    Всё это глупости, чтоб дети знали язык надо больше создавать мультиков интересных для детей, а не то что латышские мульты это же ужас, скучные и не завлекают. Так же зависит от того как соспитывают родители, объясняют ли что знание языка это важно и ещё зависит от того на сколько хорошая память. Воспитание детей впервую очередь важно и после будет выработка во всём. А не то что придумали воспитывать словами и ноль реакции на действия детей. Я живу в Латвии чуть больше 5 лет и заметила что дети/подростки всё время в телефонах, на площадках плохое поведение (кто-то из детей или подростков что-то ломают и взрослые молчат), короче говоря нет дисциплины (уже чуть не с 1 класса дети бронятся ужасными словами и ведут себя отвратительно) и при этом хотят, чтоб дети чему-то учились. Психологически это неправильно, ведь если ребёнка игнорировать он будет плохими действиями привлекать взрослого и время на учёбу не будет и хорошее поведение тоже не будет у такого ребёнка. А если так посмотреть, то практически большая часть страны дети в игноре и потом удивляются, почему это дети так себя ведут и не учат государственный язык)))) Мой муж родился в Латвии, по его рассказам в саду говорили с ним на русском, в школе тоже и друзья, разгаворная речь свободная и чистая на латышском языке. Мой муж учился самостоятельно и ему родители не помогали. Говорил что обучали всему в саду и школе, но сейчас воспитатели детских садиков и учителя школ требуют чтоб родитсидели и с детьми учились. Как то это смешно, ведь для чего тогда педагоги нужны, если всё за них будут делать родители.

  • ES
    Ella Stroika
    8-го октября

    Других проблем у депутатиков нет. Страну сделали вымирающей, теперь язык умирающим. А что вы сделали, чтобы люди могли учить? При населении с почти 40% русскоговорящих, в магазине с русским продавцом? Можно посещать курсы бесплатные? А частный урок стоит столько же, как английский! Запретами и своей болтовнёй только неприязнь развиваете. Детей жалко, изверги.

  • A
    Anim
    8-го октября

    Тупорылым от природы не дано понять элементарные вещи... Давай, очередной хуторянин, напрягай единственную извилину кишечника...

  • Д
    Дед
    8-го октября

    А вот вам мху по колено!

  • З
    Злой
    8-го октября

    Путин прибыл в Таджикистан, дети - Таджикистана спокойно говорят на русском, вопрос- в связи с выездом Путина за границу будут ли западные ищейки ползать по канализациям надежде завладеть какашками президента России для анализов?

  • A
    Aleks
    8-го октября

    Язык-это не динственное,за что цепляется власть Латвии,отвлекая внимание от множества других проблем.Еще -это Угроза России,ее внезапное нападение и т.и т п. И можно смело половинить бюджет и кормить многочисленные семейства,которые сроду не работали и не служили в армии,зато прекрасно знают как доить страны с помощью своих адептов и предателей.👽😈

  • ДП
    Дарья Павловна
    8-го октября

    Тебе , мил человек - голубая устрица, пора уже думать как латышских детей отучить от английского языка, на котором у них активно проходят междусобойчики. А ужо в Эуропке, куда они почти поголовно намереваются рвануть после обучения, так и вовсе лат яз забудут. А уж их-то дети и не узнают.

  • Л
    Латтоптун
    8-го октября

    Всё дело в этой переписанной истории. Никто не хочет учить эту туфту. Её читать- разве что б поржать. Я читал внимательно- обхохочешься.

  • Мп
    Мимо проходил
    8-го октября

    Снять этого козла со всех должностей и отправить на минималку в детский сад - составлять отчеты, на каком языке говорят дети. Спорим, его такая перспектива напрочь отвратит от "языковой проблемы"?

  • NB
    Nose Bose
    8-го октября

    что за апартеид нацменьшинств? И где ЕСПЧ и ЕК?

  • AE
    Al Ekses
    8-го октября

    Они убивают будущее наших детей… а мы молчим.

  • З
    Злой
    Al Ekses
    9-го октября

    Мы беззубы, а многие русские чтобы подлизаться к титульным голосуют на выборах за латышские пар

Видео