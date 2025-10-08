Надо разобраться с языком общения детей в детских садах, заявил агентству LETA председатель комиссии Сейма Гунар Кутрис, оценивая трудности перехода на обучение исключительно на латышском языке.

В среду депутаты комиссии провели выездное заседание в 75-й Рижской основной школе, чтобы обсудить трудности обучения на латышском языке. Как отметил Кутрис, депутатам захотелось узнать, как реформа «единой школы» реализуется на практике.

По его словам, было установлено, что школы всё еще «мучаются» из-за нехватки педагогов, способных качественно преподавать на латышском языке, при этом осознавая, что не все дети понимают по-латышски. Это означает, что у некоторых детей уровень владения латышским языком недостаточен уже при поступлении в школу из детского сада, пояснил Кутрис.

«Нужно обратить внимание на то, как дети в дошкольных учреждениях общаются между собой по-латышски — как у них формируется разговорная речь», — обозначил задачу Кутрис.

Он также отметил, что Министерство образования и науки пообещало проводить мониторинг, чтобы не происходило так, что учитель или ученик переходит в другую школу, где требования проще и уровень ниже.

Латышский учитель сбежал от русских учеников

А началось все с публикации некоего учителя истории Эдварта Круста в социальных сетях, в которой он сообщил, что уволился из 13-й Рижской средней школы, поскольку не понимают латышский язык. То есть сбежал от трудностей, вместо того, чтобы заняться обучением нового поколения Латвийской Республики.

«Постепенный переход на обучение только на латышском языке не удался, поскольку практически во всех классах, где я работал, знания латышского языка у большинства учеников недостаточны для обеспечения учебного процесса», — отметил Круст, добавив, что отрицательное отношение к латышскому языку в этой школе наблюдается не только среди детей и их родителей, но и среди части педагогов.

Для справки: согласно отчету Госслужбы образования, в каждой третьей школы страны выявлены серьезные трудности обучением/преподаванием на латышском языке. Основные проблемы связаны с недостаточной подготовкой педагогов к работе в лингвистически неоднородной среде, отсутствием желающих поработать педагогом, нехваткой вспомогательного персонала и прочими проблемами.