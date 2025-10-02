Прошёл первый месяц с момента, когда во всех бывших школах нацменьшинств обучение должно происходить исключительно на латышском языке. Однако многие педагоги утверждают, что это трудно реализовать, поскольку значительное число учеников из бывших русских школ не умеют говорить по-латышски или вовсе не понимают, что им говорит учитель, сообщают новости ТВ3. В связи с этим учителя называют реформу фикцией и признают, что задуманное далеко не удалось. Так ли всё плохо на самом деле и что можно сделать?

Одна из школ, на которую обращают внимание педагоги из-за слабых знаний государственного языка у многих учеников, находится в рижском Чиекуркалнсе. Это учебное заведение раньше было так называемой русской школой, но с этого учебного года его присоединили к расположенной рядом 45-й средней школе, где исторически обучение велось только на латышском.

Реорганизация школы повлекла за собой изменения и в коллективе — его покинула примерно половина педагогов. Преподавать историю с середины сентября согласился Каспар Спунде, также депутат Рижской думы. Он был заранее предупреждён о слабом уровне владения латышским языком у учеников, но, войдя в класс, был удивлён масштабом проблемы.

«Примерно у половины учеников с 6 по 9 класс, за которых я отвечаю, есть проблемы с латышским языком», — подтверждает он.

Проблемы разные — кто-то не понимает сказанное учителем, кто-то не может ответить, из-за чего проведение уроков затруднено. У многих учеников также слабые навыки чтения, поэтому педагог выражается резко — в этой бывшей школе нацменьшинств обучение проходит в условиях функциональной безграмотности.

«Функциональная безграмотность — это когда ты можешь прочитать текст, но не понимаешь, что там написано. Они знают латинские буквы, возможно, из английского языка, и могут прочитать написанный в учебнике текст на уровне третьего класса, но у меня есть подозрения, что они не понимают, что читают», — указывает Спунде.

Является ли ситуация в Чиекуркалнсе редким исключением? Скорее всего, нет. Похожим опытом делится и Эдварт Крустс, который в прошлом учебном году работал учителем в другой бывшей школе нацменьшинств — Рижской 13-й средней школе.

«Главная проблема в том, что эти бывшие школы нацменьшинств не являются “бывшими”, потому что они продолжают функционировать по этническому принципу — либо в результате сознательной политики, либо по инерции. Это означает, что большинство учеников приходят из русских или русскоязычных семей. А если представить себе, что и более половины учителей происходят из той же среды, то для латышского языка там просто не остаётся места», — объясняет Крустс.

Государственная служба качества образования (ГСКО) недавно провела анализ того, как проходит переход на обучение только на латышском языке. Эксперты пришли к выводу, что трудности наблюдаются примерно в трети бывших русских школ. Наибольшие проблемы связаны с неспособностью директоров этих школ адаптироваться к переменам, а также с работой самих педагогов — часть из них, для которых латышский не является родным, сами испытывают трудности с выражением мыслей и совершают языковые ошибки.

Также выяснилось, что во многих школах уроки по-прежнему ведутся в формате лекций — учитель излагает материал, но не создаёт возможностей для работы в группах или обсуждений на латышском языке.

«Мы это практически не наблюдали в этих школах, что, конечно, указывает на то, что детям фактически не нужно использовать язык во время уроков, и их владение языком не развивается», — отмечает директор департамента надзора ГСКО Максим Платонов.

ГСКО также подчёркивает, что ключевую роль в успешном переходе на латышский играет латышская языковая среда, которая, к сожалению, часто отсутствует у этих учеников как в школе, так и, скорее всего, дома.

«И речь идёт не только об учебном процессе, но и о неформальной части — о повседневной коммуникации, общении подростков вне школы, в кружках по интересам и в более широком общественном контексте», — добавляет Платонов.

Министр образования Даце Мелбарде (Новое единство), комментируя оценку ГСКО, указывает, что на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны — в двух третях школ переход на латышский язык проходит успешно.

Тем не менее, Мелбарде признаёт наличие проблем, и связывает это в первую очередь с тем, что ранее в школах нацменьшинств к билингвальному обучению подходили формально:

«Сейчас эти дети — заложники недоработанной или формальной системы. Поэтому каждому самоуправлению или другому учредителю, например, частному учебному заведению, нужно сделать выводы. И я считаю, что взрослые, которые оказали детям эту медвежью услугу, должны взять на себя ответственность», — заявила министр.

Министерство образования обещает продолжать поддержку школ, чтобы обучение на государственном языке было качественным, а дети действительно выучили латышский. В этом году снова доступно дополнительное финансирование для привлечения ассистентов учителей, логопедов и педагогов продлённого дня. Однако, как показывает практика, эти средства часто остаются неиспользованными — отчасти из-за нехватки специалистов в самой Латвии.

