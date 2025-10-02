Baltijas balss logotype
Функциональная безграмотность? Многие ученики из школ нацменьшинств не способны учиться на латышском - педагог 5 891

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Функциональная безграмотность? Многие ученики из школ нацменьшинств не способны учиться на латышском - педагог

Прошёл первый месяц с момента, когда во всех бывших школах нацменьшинств обучение должно происходить исключительно на латышском языке. Однако многие педагоги утверждают, что это трудно реализовать, поскольку значительное число учеников из бывших русских школ не умеют говорить по-латышски или вовсе не понимают, что им говорит учитель, сообщают новости ТВ3. В связи с этим учителя называют реформу фикцией и признают, что задуманное далеко не удалось. Так ли всё плохо на самом деле и что можно сделать?

Одна из школ, на которую обращают внимание педагоги из-за слабых знаний государственного языка у многих учеников, находится в рижском Чиекуркалнсе. Это учебное заведение раньше было так называемой русской школой, но с этого учебного года его присоединили к расположенной рядом 45-й средней школе, где исторически обучение велось только на латышском.

Реорганизация школы повлекла за собой изменения и в коллективе — его покинула примерно половина педагогов. Преподавать историю с середины сентября согласился Каспар Спунде, также депутат Рижской думы. Он был заранее предупреждён о слабом уровне владения латышским языком у учеников, но, войдя в класс, был удивлён масштабом проблемы.

«Примерно у половины учеников с 6 по 9 класс, за которых я отвечаю, есть проблемы с латышским языком», — подтверждает он.

Проблемы разные — кто-то не понимает сказанное учителем, кто-то не может ответить, из-за чего проведение уроков затруднено. У многих учеников также слабые навыки чтения, поэтому педагог выражается резко — в этой бывшей школе нацменьшинств обучение проходит в условиях функциональной безграмотности.

«Функциональная безграмотность — это когда ты можешь прочитать текст, но не понимаешь, что там написано. Они знают латинские буквы, возможно, из английского языка, и могут прочитать написанный в учебнике текст на уровне третьего класса, но у меня есть подозрения, что они не понимают, что читают», — указывает Спунде.

Является ли ситуация в Чиекуркалнсе редким исключением? Скорее всего, нет. Похожим опытом делится и Эдварт Крустс, который в прошлом учебном году работал учителем в другой бывшей школе нацменьшинств — Рижской 13-й средней школе.

«Главная проблема в том, что эти бывшие школы нацменьшинств не являются “бывшими”, потому что они продолжают функционировать по этническому принципу — либо в результате сознательной политики, либо по инерции. Это означает, что большинство учеников приходят из русских или русскоязычных семей. А если представить себе, что и более половины учителей происходят из той же среды, то для латышского языка там просто не остаётся места», — объясняет Крустс.

Государственная служба качества образования (ГСКО) недавно провела анализ того, как проходит переход на обучение только на латышском языке. Эксперты пришли к выводу, что трудности наблюдаются примерно в трети бывших русских школ. Наибольшие проблемы связаны с неспособностью директоров этих школ адаптироваться к переменам, а также с работой самих педагогов — часть из них, для которых латышский не является родным, сами испытывают трудности с выражением мыслей и совершают языковые ошибки.

Также выяснилось, что во многих школах уроки по-прежнему ведутся в формате лекций — учитель излагает материал, но не создаёт возможностей для работы в группах или обсуждений на латышском языке.

«Мы это практически не наблюдали в этих школах, что, конечно, указывает на то, что детям фактически не нужно использовать язык во время уроков, и их владение языком не развивается», — отмечает директор департамента надзора ГСКО Максим Платонов.

ГСКО также подчёркивает, что ключевую роль в успешном переходе на латышский играет латышская языковая среда, которая, к сожалению, часто отсутствует у этих учеников как в школе, так и, скорее всего, дома.

«И речь идёт не только об учебном процессе, но и о неформальной части — о повседневной коммуникации, общении подростков вне школы, в кружках по интересам и в более широком общественном контексте», — добавляет Платонов.

Министр образования Даце Мелбарде (Новое единство), комментируя оценку ГСКО, указывает, что на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны — в двух третях школ переход на латышский язык проходит успешно.

Тем не менее, Мелбарде признаёт наличие проблем, и связывает это в первую очередь с тем, что ранее в школах нацменьшинств к билингвальному обучению подходили формально:

«Сейчас эти дети — заложники недоработанной или формальной системы. Поэтому каждому самоуправлению или другому учредителю, например, частному учебному заведению, нужно сделать выводы. И я считаю, что взрослые, которые оказали детям эту медвежью услугу, должны взять на себя ответственность», — заявила министр.

Министерство образования обещает продолжать поддержку школ, чтобы обучение на государственном языке было качественным, а дети действительно выучили латышский. В этом году снова доступно дополнительное финансирование для привлечения ассистентов учителей, логопедов и педагогов продлённого дня. Однако, как показывает практика, эти средства часто остаются неиспользованными — отчасти из-за нехватки специалистов в самой Латвии.

tv3.lv

#образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • Д
    Дед
    2-го октября

    Ни каких двух третей успешности нет и в помине, а есть очковтирательство. Учится на чужом языке дети не могут! Можно, попытаться одного ребенка поместив в латышскую среду и возле него усадив помощника учителя, который помогает и переводит, как это происходит в Англии, но целый класс или школу русскоязычных заставить учится на латышском не получится.

    18
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    2-го октября

    2 вектора издевательств: над стариками, которые жили и работали в Латвии, но по глупости взяли русское гражжанство - нужно замучать из экзаменами и вытурить из страны с позором. Второй вектор - внуки и правнуки этих людей, в идеале оставить их без дедов и заставить чувствовать себя ни на что неспособными имбецилами и неудачниками. Ясен пень, что можно пройти под все эти издевательства, при желании остаться тут и если человек действительно усидчив, способен к обучению независимо от возраста. Но все это не интерграция, а травматизация на ровном месте. Ну посмотрим, к чему это приведет. В соседних странах такого маразма нет. Более того, без всяких кнутов интеграция идет мягкой силой. Но у нас же свой путь и свои эксперименты наж населением.

    26
    1
  • А
    Андрей
    2-го октября

    "Наибольшие проблемы связаны с неспособностью...." организаторов реформ (по принудительному переводу системы образования на латышский) прочитать хотя бы научнопопулярные труды по психлогии и социологии. Взять хоть Чалдини "Психология влияния" - там чётко сказано, что где принуждаемых заметно больше, чем минимум (т.е. не создана среда практически полного одинакового поведения), то принуждение (или обучение неизвестных/несвойственных им навыков) - практически невозможно. Не говоря уже о более серьёзных исследованиях. Уж сколько раз было предъявлено, что форсификация перевода на чужой язык - не делает его аналогом родного. Это вызывает только сопротивление. В таких условиях - когда речь учителя или тексты в книге как туман - невозможно учиться. Даже интересные предметы и качественная подача материала - растворяются просто потому, что ученик не может всё понять. А значит - испытвает в лучшем случае скуку, в худшем - дискомфорт и протест. Приходит домой - а родители что? Ну пытаются как-то помочь, но многие могут просто обматерить школу и инициаторов этих реформ. Ко всему - фокусы с e-классом. Учебники типа уже есть по всем нужным предметам. А учителя всё равно присылают задания в виде файлов, которые не на каждом устройстве получается открыть (привет разработчикам e-klase!!! а в этом году - особенный!!!).
    И вот от этого бардака - хочется отловить на улице форсификаторов и форсифицировать изучение ими китайского или японского языка. Не - чтобы работали не покладая рук, ног и прочих частей тела общаясь исключительно на иностранном языке.

    Напомним эти фамилии: во время 13-го Сейма внесла предложение с липовым обоснованием (типа помочь школьникам и студентам в дальнейшей жизни и учёбе) бывшая министр Образования - Анита Муйжниеце (потом она проговорилась, что цель была перевести всё образование на латышский), которая не стеснялась выкладывать в Твиттере фото футболки с надписью в виде ненормативной лексики на русском/украинском языке) из партии "консервов". Вот такое образование. Потом (на следующих выборах) партия слилась. Но дело сделано. Предложение поддержали депутаты Сейма - имена и фамилии доступны на сайте Сейма. Оппозиция отбивалась, но не смогла найти веских аргументов (интересно почему? даже никто не указал на дичь обоснования - заявка о недостаточном уровне владения языком была сделана просто на базе просто опросов на "ощущения"). Но это тема отдельного разбирательства.

    Ой зря они это затеяли. Неужели они все думают уехать из Латвии? Или что мы уедем? Не дождётесь! Останемся здесь хотя бы, чтобы через время Х призвать к ответу.

    20
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    2-го октября

    Многие ученики из школ национальных меньшинств и не должны были учиться на латышском языке...

    27
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го октября

    "взрослые, которые оказали детям эту медвежью услугу, должны взять на себя ответственность» - тогда скундзе и её предшественникам и соратникам надо убиться головой об стену, ибо последние 30 лет целенаправленно уничтожается русскоязычное образование, вместо повышения качества преподавания латышского языка.

    46
    1
