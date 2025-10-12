Латвийцев предупредили об очередях в рижском аэропорту из-за введения новой системы пересечения границы – с 12 октября 2025 года в Латвии начнет действовать новая Система въезда/выезда (IIS).

С особым пристрастием начнут проверять граждан третьих стран, но из-за этого могут возникнуть очереди и для местных.

Чтобы не опоздать на рейс

Согласно новым правилам, если гражданин третьей страны впервые после запуска IIS пересекает границу, он должен будет предоставить свои персональные данные пограничникам. Сотрудники пограничной службы снимут отпечатки пальцев и сделают фотографию лица. Эта информация будет сохранена в цифровом файле.

Государственная пограничная служба призывает граждан третьих стран учитывать дополнительное время на прохождение контроля.

Новая система на начальном этапе может затронуть и граждан стран ЕС, которые путешествуют в третьи страны или возвращаются из них: им также стоит быть готовыми к более долгим проверкам из-за возможных очередей.

В связи с приближающимися школьными каникулами пассажирам рекомендуется заранее планировать время в аэропорту и учитывать возможное увеличение времени прохождения пограничного контроля.

Возьмите паспорт, идите через ворота

Чтобы избежать очередей, гражданам ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии с биометрическими паспортами рекомендуется использовать автоматические ворота контроля в аэропорту Риги (ABC-ворота).

Ими можно пользоваться при въезде начиная с 14 лет, а при выезде — с 18 лет. Для этого обязательно нужен паспорт, ID-карта не подходит.

Если гражданин третьей страны повторно пересекает границу страны, использующей IIS, его отпечатки пальцев и фото уже будут зарегистрированы. В этом случае потребуется верификация данных — проверка отпечатков или изображения лица, чтобы под личиной иноземца в Латвию не пробрался другой человек. При необходимости данные могут быть исправлены или дополнены в соответствии с Регламентом ЕС 2017/2226 о создании IIS.

Государственная пограничная служба также напоминает: IIS будет вводиться поэтапно, а полная работа системы будет обеспечена только с 10 апреля 2026 года. До этого времени при пересечении внешних границ Латвии и других европейских стран гражданам третьих стран в паспорта продолжат ставить штампы о въезде и выезде, а также регистрировать данные в IIS.