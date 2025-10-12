Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С сегодняшнего дня аэропорт «Рига» приглашает пассажиров в длинные очереди 0 16978

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: С сегодняшнего дня аэропорт «Рига» приглашает пассажиров в длинные очереди
ФОТО: LETA

Латвийцев предупредили об очередях в рижском аэропорту из-за введения новой системы пересечения границы – с 12 октября 2025 года в Латвии начнет действовать новая Система въезда/выезда (IIS).

С особым пристрастием начнут проверять граждан третьих стран, но из-за этого могут возникнуть очереди и для местных.

Чтобы не опоздать на рейс

Согласно новым правилам, если гражданин третьей страны впервые после запуска IIS пересекает границу, он должен будет предоставить свои персональные данные пограничникам. Сотрудники пограничной службы снимут отпечатки пальцев и сделают фотографию лица. Эта информация будет сохранена в цифровом файле.

Государственная пограничная служба призывает граждан третьих стран учитывать дополнительное время на прохождение контроля.

Новая система на начальном этапе может затронуть и граждан стран ЕС, которые путешествуют в третьи страны или возвращаются из них: им также стоит быть готовыми к более долгим проверкам из-за возможных очередей.

В связи с приближающимися школьными каникулами пассажирам рекомендуется заранее планировать время в аэропорту и учитывать возможное увеличение времени прохождения пограничного контроля.

Возьмите паспорт, идите через ворота

Чтобы избежать очередей, гражданам ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии с биометрическими паспортами рекомендуется использовать автоматические ворота контроля в аэропорту Риги (ABC-ворота).

Ими можно пользоваться при въезде начиная с 14 лет, а при выезде — с 18 лет. Для этого обязательно нужен паспорт, ID-карта не подходит.

Если гражданин третьей страны повторно пересекает границу страны, использующей IIS, его отпечатки пальцев и фото уже будут зарегистрированы. В этом случае потребуется верификация данных — проверка отпечатков или изображения лица, чтобы под личиной иноземца в Латвию не пробрался другой человек. При необходимости данные могут быть исправлены или дополнены в соответствии с Регламентом ЕС 2017/2226 о создании IIS.

Государственная пограничная служба также напоминает: IIS будет вводиться поэтапно, а полная работа системы будет обеспечена только с 10 апреля 2026 года. До этого времени при пересечении внешних границ Латвии и других европейских стран гражданам третьих стран в паспорта продолжат ставить штампы о въезде и выезде, а также регистрировать данные в IIS.

Читайте нас также:
#аэропорт #граница
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
2
6
2
7
4
23

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Изображение к статье: «Водитель НАГЛО слушает радио на русском!» Сигнал в Rīgas satiksme
«Водитель НАГЛО слушает радио на русском!» Сигнал в Rīgas satiksme 7 1229
Изображение к статье: Город разделят на зоны: ночью в Риге пересчитают всех бездомных
Город разделят на зоны: ночью в Риге пересчитают всех бездомных 2 1025
Изображение к статье: В выходные пресечены 92 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
В выходные пресечены 92 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 1 115
Изображение к статье: В Риге пройдет акция за свободу миграции. Это не про птиц
В Риге пройдет акция за свободу миграции. Это не про птиц 487

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 69
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 99
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 172
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео