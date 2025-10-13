Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Город разделят на зоны: ночью в Риге пересчитают всех бездомных 3 2126

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Город разделят на зоны: ночью в Риге пересчитают всех бездомных

На следующей неделе, в ночь с 21 на 22 октября, в Риге пройдёт перепись бездомных по специальной методике, сообщили в Рижской думе.

Власти города хотят получить точные данные о людях, не имеющих жилья. Данные необходимы для планирования развития системы социальных услуг.

Перепись бомжей одновременно будет проходить в 35 европейских городах. Это первый проект подобного масштаба, цель которого — создать единую и воспроизводимую методику учёта бездомных.

Методология предусматривает стандартизированный подход к подсчёту, чтобы определить количество людей без жилья, понять их жизненные условия, причины бездомности и виды необходимой помощи. До сих пор в Европе не существовало единого подхода к такому виду учёта.

В Риге в переписи примут участие исследователи, социальные работники, муниципальные учреждения и волонтёры, в том числе Департамент благосостояния Рижской думы, ночлежки, муниципальная полиция, медицинские учреждения и места лишения свободы.

Город будет разделён на зоны, где будет проводиться обследование, чтобы собрать данные о людях без постоянного места жительства, их ситуации, а также определить необходимые механизмы и формы поддержки.

24 ноября 2023 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС и государства-члены ликвидировать бездомность к 2030 году, разработав общеевропейские рамки национальных стратегий, отменив уголовную ответственность за бездомность и продолжив выделение финансирования на решение этой проблемы.

Для справки: согласно исследованию ОЭСР / Евростата, по состоянию на 2022 год в Латвии было зарегистрировано около 5 977 человек, использовавших услуги ночлежек и приютов. Впрочем, не факт, что у них нет постоянного жилья. Может они испытывали временные трудности.

Читайте нас также:
#рига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
1
0
2
2

Оставить комментарий

(3)
  • Лк
    Летучий корабль
    13-го октября

    Для daily: ну про 90-е поговорим? Ты серьёзно? Типо "сам обосрался - сам виноват?". Страны не было, люди остались один на один в чёрт знает каком космическом времени. Это реально был массовый полёт на Марс. Другая планета, другая жизнь, другие реалии.

    8
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    13-го октября

    " чтобы определить количество людей без жилья, понять их жизненные условия, причины бездомности и виды необходимой помощи"

    Будут считать только тех, кто на скамейке или под скамейкой - или как это будет происходить? У меня вот тоже нет своего собственного жилья.

    Жизненные условия понять не трудно: у большинства бездомных нет действующего паспорта. Соответственно, на работу они не могут устроиться - как и оформить новый документ. Тупо нет денег. И не предвидится. Замкнутый круг. Многие уже смирились.

    Причины бездомности: начиная от сердобольной жены или близких родственников - и заканчивая квартирными аферистами. Обычное дело.

    19
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Летучий корабль
    13-го октября

    Готов не согласится , в девяносто процентов виноват сам индивид и много алкоголя .

    1
    18
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? Эксклюзив!
Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Изображение к статье: Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
«Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: «Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50 837
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете 2 3396
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 77
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных 240

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 0
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 16
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 64
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 70
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 12
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 0
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 16
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео