На следующей неделе, в ночь с 21 на 22 октября, в Риге пройдёт перепись бездомных по специальной методике, сообщили в Рижской думе.

Власти города хотят получить точные данные о людях, не имеющих жилья. Данные необходимы для планирования развития системы социальных услуг.

Перепись бомжей одновременно будет проходить в 35 европейских городах. Это первый проект подобного масштаба, цель которого — создать единую и воспроизводимую методику учёта бездомных.

Методология предусматривает стандартизированный подход к подсчёту, чтобы определить количество людей без жилья, понять их жизненные условия, причины бездомности и виды необходимой помощи. До сих пор в Европе не существовало единого подхода к такому виду учёта.

В Риге в переписи примут участие исследователи, социальные работники, муниципальные учреждения и волонтёры, в том числе Департамент благосостояния Рижской думы, ночлежки, муниципальная полиция, медицинские учреждения и места лишения свободы.

Город будет разделён на зоны, где будет проводиться обследование, чтобы собрать данные о людях без постоянного места жительства, их ситуации, а также определить необходимые механизмы и формы поддержки.

24 ноября 2023 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС и государства-члены ликвидировать бездомность к 2030 году, разработав общеевропейские рамки национальных стратегий, отменив уголовную ответственность за бездомность и продолжив выделение финансирования на решение этой проблемы.

Для справки: согласно исследованию ОЭСР / Евростата, по состоянию на 2022 год в Латвии было зарегистрировано около 5 977 человек, использовавших услуги ночлежек и приютов. Впрочем, не факт, что у них нет постоянного жилья. Может они испытывали временные трудности.