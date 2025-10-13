В целом за этот год пресечены уже 10 624 попытки незаконного пересечения границы, а по соображениям гуманности в Латвии приняты 26 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.