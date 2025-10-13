Baltijas balss logotype
В выходные пресечены 92 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 1 138

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: В выходные пресечены 92 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
ФОТО: Valsts kanceleja

За прошедшие выходные дни незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 92 мигранта, сообщили в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечены уже 10 624 попытки незаконного пересечения границы, а по соображениям гуманности в Латвии приняты 26 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

#граница #нелегалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    13-го октября

    Договоритесь с Лукашенко и не одного не будет. А на хрена миллионы на русский забор было тратить, там же нарушителей нет. А своровать деньги нужно было !

    2
    1

