Таким образом, в этом году в Латвии птичий грипп обнаружен уже у трех мертвых диких птиц - у лебедя в Яунгулбене в конце сентября и двух лебедей в Добельском и Айзкраукльском краях на этой неделе. Также грипп был констатирован на птицеферме в Огрском крае в конце мая.

14 октября о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа в крупном индюшачьем хозяйстве в Кретингском районе сообщила Продовольственно-ветеринарная служба Литвы. Такие сообщения поступали и из других европейских стран.

Как подчеркнули в ПВС, высокопатогенный птичий грипп - острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, для которого характерна высокая смертность. В природе вирус распространяют дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых болезнь может протекать без характерных признаков.

Домашние птицы могут заразиться от контакта с зараженными дикими птицами, их выделениями и пометом. Также птицы могут заразиться посредством употребления загрязненной воды, корма или через предметы, в том числе обувь, одежду и инвентарь, на которые попал вирус.

Учитывая миграцию перелетных птиц и, как следствие, возросшие риски птичьего гриппа, в ПВС напоминают, что требования к биобезопасности обязательны для всех держателей домашней птицы. Чтобы защитить домашних птиц от заражения, их нужно содержать, кормить и поить только в закрытых помещениях или на территории с водонепроницаемой крышей и заграждениями по бокам, не допуская доступа диких птиц.

Также следует убедиться в том, что к помещениям, в которых содержится домашняя птица, не могут получить доступ посторонние лица, использовать сменную одежду и обувь при контакте с птицами и не поить их водой из водоемов.

Служба призывает незамедлительно сообщать обо всех случаях подозрений на заболевание домашней птицы ветеринару или ПВС. Жителей также призывают сообщать ПВС о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих.