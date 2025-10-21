Baltijas balss logotype
Поезда на Елгавской линии пойдут по измененному графику

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Поезда на Елгавской линии пойдут по измененному графику
ФОТО: LETA

Несколько поездов с железнодорожной станции Елгавы по рабочим дням с понедельника, 27 октября, будут отправляться на несколько минут раньше, сообщает агентство LETA со ссылкой на акционерное общество «Pasažieru vilciens» (PV).

Изменения связаны с ремонтными работами железнодорожных путей, проводимыми ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) на станции Цена.

Корректировки затронут в общей сложности пять рейсов по маршруту Елгава–Рига, включая три утренних и два вечерних рейса. Поезда будут отправляться на одну-две минуты раньше.

В то же время на участке Олайне–Рига расписание движения поездов не изменится, и все поезда прибудут в Ригу в привычное время.

Кроме того, из-за модернизации электрифицированной сети LDz с воскресенья, 26 октября, на линии Елгавы вместо первого и последнего электропоездов будут курсировать дизельные поезда. Эти рейсы прибудут в конечный пункт позже, чем ранее.

Так, по маршруту Рига–Елгава с воскресенья, 26 октября, вместо электропоезда, отправляющегося из Риги в 23:35, будет курсировать дизельный поезд, который прибудет в Елгаву на 15 минут позже — в 00:35. А с понедельника, 27 октября, по маршруту Елгава–Рига вместо электропоезда будет курсировать дизельный поезд, который отправится из Елгавы на пять минут позже — в 04:44, а прибудет в Ригу на 18 минут позже — в 05:43.

Ранее сообщалось, что в прошлом году по железной дороге в Латвии было перевезено в общей сложности 19,445 миллиона пассажиров — на 13,5% больше, чем в 2023 году, и на 5,3% больше, чем до пандемии, то есть в 2019 году.

АО «Pasažieru vilciens» было создано в 2001 году путём выделения внутренних пассажирских перевозок из функций предприятия «Latvijas dzelzceļš». Ранее PV на 100% являлось дочерним предприятием «Latvijas dzelzceļš», однако в октябре 2008 года было преобразовано в государственное предприятие.

#поезда
Видео