Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Адажи масштабный эксперимент НАТО: тестируют мощные дроны и интернет на высоте 50 км 4 761

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Адажи масштабный эксперимент НАТО: тестируют мощные дроны и интернет на высоте 50 км
ФОТО: dreamstime

Завершился масштабный эксперимент по отработке военных технологий НАТО, проходивший в Латвии с конца октября. Он носит название "Цифровой позвоночник НАТО". В единую систему были объединены разработанные в разных странах системы передачи данных, дроны, антидроновые устройства и другие стремительно развивающиеся военные решения. В заключительный день эксперимента в Адажи подвели итоги и продемонстрировали технику, сообщают Новости ТВ3.

Десятки экспертов из разных стран собрались на военной базе в Адажи, чтобы принять участие в исследовательском эксперименте НАТО по новым технологиям.

Например, перехватывающий дрон, произведённый в Латвии и протестированный также в Украине, способен подниматься на высоту до трёх километров и уничтожать гораздо более крупные дроны. В одном из его отсеков находится боевая головка, которая взрывается при контакте с большим дроном.

С 27 октября по пятницу на территории Латвии, включая приграничные районы с Эстонией, проходили полёты и испытания беспилотных летательных аппаратов различного размера и назначения, включая перехват, сбитие и улавливание дронов. В этом году особое внимание в рамках эксперимента было уделено использованию беспилотных систем в сложной операционной среде, а также применению искусственного интеллекта для распознавания целей и оценки ситуации.

Большой "барабан" — это NTN, сокращение от Non-Terrestrial Network, или "внеземная сеть". Его можно прикрепить к самолётам, дронам, воздушным шарам. Поднимаясь высоко в небо, он позволяет устройствам связываться через спутники в сети 5G, а не только через наземные вышки.

"Одна из больших проблем, наблюдаемых в Украине — короткий срок службы базовых станций: вчера она была, а сегодня уже нет. Иногда их приходится восстанавливать дважды в день, потому что они уничтожаются. А если вы находитесь высоко в небе — уничтожить такую станцию сложнее. У нас есть план выйти в стратосферу с помощью мощных дронов", - рассказал представитель Abside Networks Лоран Перо.

Стратосфера находится на высоте от 10 до 50 километров от Земли, и даже на такой высоте можно разместить летающую станцию сети 5G, которая обеспечит связь для военнослужащих на земле. Именно объединение различных электронных систем в единую слаженно работающую структуру и было главной задачей этого эксперимента.

"Погодные условия стали настоящим испытанием! Туман, дождь — некоторые технологии созданы так, чтобы двигаться, и с них стекает дождевая вода. Но если они установлены на штативе, это уже создаёт проблемы. В этом и была суть учений — проверить оборудование в реальных условиях, ведь обычно оно находится, например, в лабораториях", - уточнил директор программы DiBaX НАТО Уоррен Лоу.

"Цифровой позвоночник НАТО", или DiBaX — это не только технологический эксперимент, но и подтверждение того, что Латвия способна находиться в авангарде цифровой трансформации НАТО, подчёркивают организаторы эксперимента.

ТВ3

×
Читайте нас также:
#НАТО #дроны
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
1
2
0
2
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео