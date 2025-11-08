Завершился масштабный эксперимент по отработке военных технологий НАТО, проходивший в Латвии с конца октября. Он носит название "Цифровой позвоночник НАТО". В единую систему были объединены разработанные в разных странах системы передачи данных, дроны, антидроновые устройства и другие стремительно развивающиеся военные решения. В заключительный день эксперимента в Адажи подвели итоги и продемонстрировали технику, сообщают Новости ТВ3.

Десятки экспертов из разных стран собрались на военной базе в Адажи, чтобы принять участие в исследовательском эксперименте НАТО по новым технологиям.

Например, перехватывающий дрон, произведённый в Латвии и протестированный также в Украине, способен подниматься на высоту до трёх километров и уничтожать гораздо более крупные дроны. В одном из его отсеков находится боевая головка, которая взрывается при контакте с большим дроном.

С 27 октября по пятницу на территории Латвии, включая приграничные районы с Эстонией, проходили полёты и испытания беспилотных летательных аппаратов различного размера и назначения, включая перехват, сбитие и улавливание дронов. В этом году особое внимание в рамках эксперимента было уделено использованию беспилотных систем в сложной операционной среде, а также применению искусственного интеллекта для распознавания целей и оценки ситуации.

Большой "барабан" — это NTN, сокращение от Non-Terrestrial Network, или "внеземная сеть". Его можно прикрепить к самолётам, дронам, воздушным шарам. Поднимаясь высоко в небо, он позволяет устройствам связываться через спутники в сети 5G, а не только через наземные вышки.

"Одна из больших проблем, наблюдаемых в Украине — короткий срок службы базовых станций: вчера она была, а сегодня уже нет. Иногда их приходится восстанавливать дважды в день, потому что они уничтожаются. А если вы находитесь высоко в небе — уничтожить такую станцию сложнее. У нас есть план выйти в стратосферу с помощью мощных дронов", - рассказал представитель Abside Networks Лоран Перо.

Стратосфера находится на высоте от 10 до 50 километров от Земли, и даже на такой высоте можно разместить летающую станцию сети 5G, которая обеспечит связь для военнослужащих на земле. Именно объединение различных электронных систем в единую слаженно работающую структуру и было главной задачей этого эксперимента.

"Погодные условия стали настоящим испытанием! Туман, дождь — некоторые технологии созданы так, чтобы двигаться, и с них стекает дождевая вода. Но если они установлены на штативе, это уже создаёт проблемы. В этом и была суть учений — проверить оборудование в реальных условиях, ведь обычно оно находится, например, в лабораториях", - уточнил директор программы DiBaX НАТО Уоррен Лоу.

"Цифровой позвоночник НАТО", или DiBaX — это не только технологический эксперимент, но и подтверждение того, что Латвия способна находиться в авангарде цифровой трансформации НАТО, подчёркивают организаторы эксперимента.

