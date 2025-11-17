Во вторник, в день государственного праздника, в Латвии местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а на востоке страны - в основном в виде снега, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предстоящей ночью во многих регионах ожидаются мокрый снег и дождь, на востоке - снег. На отдельных участках дорог будет скользко. Западный, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит -1…+4 градуса.

День будет облачным, временами с прояснениями. Температура воздуха не превысит 0…+5 градусов, порывы западного, юго-западного ветра на побережье в первой половине дня составят до 14 метров в секунду.

В Риге днем сквозь облака будет пробиваться солнце, а временами ожидаются осадки - дождь и мокрый снег. Температура воздуха в столице составит +3…+4 градуса.