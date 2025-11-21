Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском 2 2528

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Миновало более 40 лет после восстановления независимости, но лишь этот учебный год стал первым, когда хотя бы формально все школы ведут обучение только на латышском языке. В том числе школы, которые ранее реализовывали программу основного образования нацменьшинств (прежде всего русских), пишет Latvijas avīze.

В прошлом учебном году в трети школ Государственная служба качества образования (ГСКО) констатировала существенные сложности. В ходе проверок, проведенных в предыдущем учебном году в 70 школах, ГСКО пришла к выводу, что приспособление учебной программы к реальному уровню владения латышским языком учащихся осуществляет лишь десятая часть учебных заведений, а в большинстве случаев (80%) на уроках не используются методы для совершенствования языка, такие как групповая и парная работа.

"Наша цель - настроить всех молодых людей говорить по-латышски. Как многие подростки часто говорят между собой по-английски, потому что считают это стильным, так мы бы хотели, чтобы они стали говорить и по-латышски", - говорит директор одной из рижских школ.

Она также отмечает, что уровень владения языком у школьников очень отличается - от тех, кто свободно владеет латышским языком, до ребят, которые едва могут что-то сказать. "К сожалению, есть школьники, для которых этот переход был очень трудным: они не могли качественно осваивать предметы из-за недостаточных знаний языка", - добавила директор.

"Здесь все зависит не только от школы, но и от семьи. Если родители школьника осознают важность латышского языка, часто это отношение удается передать и ребенку". Директор признает, что школа в этом вопросе зачастую играет решающую роль, так как для многих русских школьников учебное заведение - единственное место, где они общаются на латышском.

Между тем, ГСКО предлагает системные изменения в экзаменации, так как образовательные учреждения, куда попадают выпускники основной школы, отмечают, что часть молодых людей не в состоянии качественно участвовать в образовательном процессе из-за недостаточных знаний латышского языка, хотя они и сдали экзамен по латышскому языку в 9-м классе. В бывших школах нацменьшинств каждый учитель-предметник сейчас одновременно вынужден быть и учителем языка.

Учительница Инга Папарде, которая несколько лет назад освоила программу Латвийского университета "Mācītspēks", призналась, что ее неприятно удивило отсутствие поддержки в сфере педагогики: "По крайней мере, еще несколько лет назад не было ощущения, что академическая среда идет в ногу с реформой школ нацменьшинств. Мне казалось, что они живут какими-то иллюзиями, не понимая реальной ситуации. Кажется, оно пришло только сейчас благодаря более громким дискуссиям в публичном пространстве". При этом Папарде признает, что в последние годы ситуация с методическими материалами для учителей улучшилась.

Читайте нас также:
#образование #школа #язык #экзамены #независимость #русские
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
5
1
4

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Представляю латышей которых придется уговаривать изучать латышский язык и объяснять им что английский -- это язык врагов.

    16
    1
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    Английский главный язык Евросоюза остальные можно незнать вообще.

    15
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео