«Мой бывший муж не пускает меня в квартиру, хотя квартира принадлежит нам обоим в равных долях! 4 года назад мы развелись, и я переехала к родителям. Свою комнату, где оставались некоторые мои вещи, я закрыла, и наведывалась в квартиру по мере надобности.

Сейчас у меня ситуация изменилась, хочу переехать назад и жить в своей комнате. Но муж заявил, что назад дороги нет, жить в квартиру он меня не пустит. А также сообщил, что уже вскрыл комнату (мою) и пользуется ею как своей.

Что мне делать и как вселиться в свою комнату? Куда обращаться, чтобы защитить свои права? Читательница bb.lv»

Отвечает Анна Калери, юрист:

– Чтобы ответить на вопрос читательницы максимально корректно, важно понять, во-первых, как при разводе был произведен раздел квартиры? Был ли установлен порядок пользования квартирой? Если был - зафиксировано ли это в виде соглашения у нотариуса или в виде судебного решения?

Если этот вопрос обсуждался и был оформлен в виде официального документа (нотариально заверенного соглашения или судебного решения) — значит, нужно смотреть, что именно там написано. Если за каждым из супругов сохранилось право на пользование частью квартиры, то действия супруга, который не пускает бывшую жену в принадлежащую им обоим квартиру — явное нарушение ее (жены) прав. В этом случае можно порекомендовать женщине обратиться за помощью в правоохранительные структуры с просьбой обеспечить реализацию ее права на проникновение и нахождение на принадлежащую ей часть недвижимой собственности.

Однако возможен и другой вариант: при разводе порядок пользования квартирой юридически не оформлялся, — просто экс-супруги договорились устно, что квартира принадлежит обоим в равных долях (тем более, что там еще оставались вещи супруги). Однако позже супруг передумал и решил, что будет занимать квартиру единолично. В этом случае следует руководствоваться нормами Гражданского закона, конкретно - статьей 1074, согласно которой:

«Никого из участников совместной собственности нельзя заставить в принудительном порядке оставаться участником совместного владения собственности, если условия её создания не предусматривают иного; при этом каждый из участников может в любое время потребовать раздела.

Совладелец, который приобрел идеальные доли в недвижимом имуществе, включающем здание с жилыми помещениями, на основании сделки или решения суда о регистрации права собственности на недвижимость на имя приобретателя, может обратиться в суд с заявлением о разделе общей собственности ранее пяти лет с момента регистрации права собственности в земельной книге, только если на то имеются веские основания»

Таким образом, в подобных случаях алгоритм действий может быть следующим:

Попробовать все-таки договориться с бывшим мужем о порядке пользования квартирой.

Если договориться не получается - послать ему заказное досудебное письмо с предложением все-таки договориться. Даже если оно снова завершится отказом, то на суде — если он состоится, — суд обязательно примет к сведению, что одна из сторон (супруга) пыталась решить дело миром, и это будет явно в ее пользу.

Если в течение месяца на досудебное обращение ответа не последует и мирно договориться тоже не получится, следующий шаг — обращение в суд.

При судебном разбирательстве суд учитывает все обстоятельства дела, чтобы определить наиболее подходящий способ раздела общей собственности. И тут возможны несколько вариантов:

деление имущества в реальных долях: суд будет решать, каковы возможности разделить квартиру так, чтобы ею могли пользоваться оба совладельца (с возможным установлением сервитутов, если это возможно технически в принципе).

суд может принять решение о прекращении права совладения и выплате компенсации одним собственником другому собственнику. То есть, один из совладельцев выплачивает второму совладельцу определенную судом компенсацию, после чего второй совладелец лишается права собственности на долю в данной квартире.

если стороны проявляют непримиримость и ни на какие компромиссные варианты не соглашаются, возможно решение о принудительной продаже имущества целиком с последующим разделом вырученных денег между собственниками.

Возвращаясь к вопросу читательницы: в изложенной ею ситуации, к сожалению, слишком много «белых пятен», которые требуют дополнительного разъяснения. Поэтому рекомендую обратиться к специалисту, который на основании конкретных документов посоветует оптимальный способ решения ее проблемы.