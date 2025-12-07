Что происходит с древесными материалами после того, как они становятся строительным мусором? И как хотя бы части использованной древесины можно дать вторую жизнь?

По правде говоря, единого понятия «деревянный строительный мусор» не существует, рассказывает Ласма Орвида, руководитель проектов “Ekobaze Latvia”. Потому что все отходы этой категории делятся на две большие группы:

использованные деревянные поддоны (паллеты), которые в разных строительных работах накапливаются в значительных объёмах,

собственно деревянные строительные отходы — использованные доски, оконные рамы и различные современные плитные мебельные материалы, в которых древесная пыль или стружка смешаны с эпоксидной смолой или другими веществами.

Основной механизм, который мотивирует строителей и компании по сбору строительного мусора собирать деревянные отходы, — это система расширенной ответственности производителя (RAS). Её суть заключается в том, что производители и продавцы товаров несут ответственность за отходы от своей продукции и упаковки, организуя их сбор, переработку и повторное использование, таким образом снижая нагрузку налога на природные ресурсы (DRN) и способствуя циркулярной экономике. Проще говоря — производителям, чья деятельность создаёт отходы, назначается налог на природные ресурсы.

Чтобы от него освободиться или уменьшить его размер, они должны участвовать в системе расширенной ответственности производителя. Эта система распространяется и на строителей: если предприятие присоединилось к системе и выполняет её требования, то налог на природные ресурсы можно не платить полностью или не платить вовсе.

С переработкой использованной деревянной упаковки, то есть паллет, всё проще всего — они являются ценным и многократно используемым ресурсом. Поэтому использованные деревянные паллеты передаются обратно нескольким латвийским компаниям, которые их ремонтируют: удаляют сломанные доски, заменяют их новыми и возвращают паллеты в повторное использование. В этой сфере циркулярная экономика работает лучше всего, потому что процесс можно повторять много раз.

А вот деревянные половые доски, оконные рамы, мебель из массива, деревянные кабельные катушки и различные деревянные обрезки попадают на предприятия, которые производят из них древесно-стружечные плиты. Там древесину очищают от краски и других примесей, затем измельчают в стружку и, смешивая с эпоксидной смолой или другими связующими, изготавливают плиты. Одно из крупнейших предприятий в этой сфере — “Druplat”, которое превращает строительные древесные отходы в стружку; крупнейший же производитель ДСП в Латвии сегодня — “Kronospan”.

Вышеприведённые ситуации — примеры того, как работает циркулярная экономика. Однако, к сожалению, деревянные строительные отходы редко можно переработать более одного раза — древесина, переработанная в ДСП или современные мебельные материалы, такие как МДФ, снова не подлежит переработке, потому что её уже невозможно отделить от связующих веществ, скрепляющих материал. Такие материалы можно использовать лишь для получения энергии и тепла, то есть сжигания.

Отчёт системы расширенной ответственности производителя за 2023 год показывает, что в Латвии ежегодно образуется 66,7 тысячи тонн деревянных строительных отходов и мусора. К сожалению, собирается лишь менее половины этого объёма — 31,36 тысячи тонн. Например, такая компания, как “Ekobaze Latvia”, собирает около четырёх тысяч тонн деревянной упаковки и строительных отходов в год, но в этой сфере работают и другие предприятия. Практически весь собранный объём перерабатывается для повторного использования, а на сжигание сейчас идёт ничтожно малое количество — несколько десятков тонн. Если в Латвии будет построен завод по сжиганию отходов, то объём сжигания, несомненно, вырастет, и таким образом может увеличиться мотивация производителей и строителей сдавать больше деревянных отходов, чем сейчас.

Можно добавить, что определённый объём деревянных отходов образуют и латвийские домохозяйства — это относительно новое и современное явление. Примерно 20 лет назад домохозяйства в холодные месяцы вообще не сдавали деревянные отходы на переработку — все такие отходы распиливались и сжигались в домашних печах. Однако с изменением технологий отопления домохозяйства больше не могут использовать эти отходы, и возникла проблема — как собирать и сдавать древесные отходы от частных хозяйств.