RNP пугает: с 1 января многоэтажным зданиям Риги грозит отключение от отопления и канализации 2 12067

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: RNP пугает: с 1 января многоэтажным зданиям Риги грозит отключение от отопления и канализации
ФОТО: LETA

«Наш многоквартирный дом в ходе сентябрьского опроса отказался от услуг Рижского домоуправления (RNP), но дела пока не перенял. И вот какое сообщение мы получили от RNP:

«Уважаемые владельцы квартир жилого дома! SIA «Rīgas namu pārvaldniks», проводили для владельцев квартир в вашем доме процедуру принятия решения о том, доверить ли управление вашим домом нашей компании и в дальнейшем. К сожалению, большинство владельцев квартир проголосовали «против». Нам очень искренне жаль, однако как ответственный и добросовестный управляющий, мы хотели бы проинформировать вас о том, какие решения необходимо принять после этого.

Что делать дальше? Чтобы обеспечить непрерывность управления и обслуживания в вашем доме, владельцам квартир следует принять одно из следующих решений:

  1. Сотрудничество с SIA «Rīgas namu pārvaldniеks».

  2. Другое решение по управлению.

Просим вас как можно скорее сообщить нам о выбранном решении по управлению домом, учитывая, что новая модель управления вступит в силу 1 января 2026 года. Если владельцы квартир вашего дома своевременно не выберут ни одно из предложенных решений, с 1 января 2026 года мы больше не сможем осуществлять управление. Это может привести к перебоям в предоставлении коммунальных услуг и других жизненно важных для дома услуг!»

Означает ли это, что с 1 января тем жилым домам, которые отказались от услуг РНП, но не перенявшим дела, связанные с домами, останутся без коммунальных услуг? Читатель bb.lv».

Инита Кабанова, руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу SIA “Rīgas namu pārvaldniks”:

– Действительно, такие письма мы рассылаем владельцам квартир домов, проголосовавшим против заключения договора с RNP. Совладельцам домов, где проголосовали против заключения договора с RNP, необходимо выбрать один из трёх вариантов:

(1) создать общество (товарищество) и управлять домом самостоятельно,

(2) заключить договор с другой управляющей компанией,

(3) если собственники квартир всё-таки изменят свое решение и выразят желание продолжить сотрудничество с RNP, мы поможем организовать переговоры и заключить договор с RNP.

Важно отметить, что предложенный нами договор будет изменён в ближайшее время с учётом рекомендаций Центра защиты прав потребителей (РТАС). Для тех домов, где опросы уже были проведены, изменённый и более выгодный для потребителя проект договора вступит в силу автоматически (то есть, голосовать повторно не понадобится). Тем собственникам квартир, которые проголосовали против, но ещё не сделали окончательный выбор, мы предложим повторно проголосовать — уже по новому проекту договора.

В настоящее время закон предусматривает, что если владельцы квартир в Риге и других регионах Латвии проголосовали против заключения договора с муниципальным предприятием, то муниципальное предприятие с 1 января не имеет права оказывать услуги этим домам.

Чтобы предотвратить возможность того, что дом останется без услуг, мы, RNP, обратились в Сейм с просьбой уточнить закон. И хотя дискуссии в различных форматах всё ещё продолжаются, Сейм никаких изменений не внёс. Это означает, что в настоящее время наиболее надежный вариант для жильцов многоквартирных домов - выбрать один из трёх вариантов (см. выше). Мы, со своей стороны, готовы помогать и консультировать.

Читайте нас также:
#Латвия #голосование #rnp
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
(2)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    7-го декабря

    Как это они отопление и воду/канализацию отключат, если эти услуги предоставляют ригас силтуис и ригас уденс? Интересные у вас там в ригп дела происходят

    7
    2
  • GG
    Galina Galina
    7-го декабря

    Очередная ЛОЖЬ от РНП! 4 декабря вступили в силу изменения в Закон об окончании приватизации... и установлен переходный период. По информации из Департамента жилья и среды: в сентябре уходило 50 домов, в октрябре - 70-80, а в ноябре - более 140. РНП боится, что все разбегутся.

    6
    2

