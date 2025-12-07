В прошлом году от вызванных алкоголем заболеваний печени в Латвии умерли 219 человек, свидетельствует информация, предоставленная Центром профилактики и контроля заболеваний.

144 из них были мужчинами, 75 - женщинами.

При этом 36 умерших от заболеваний печени, вызванных алкоголем, входили в возрастную группу от 50 до 59 лет (27 мужчин, девять женщин).

Предел в 200 случаев смерти от заболеваний печени, вызванных употреблением алкоголя, с 2010 года был превышен уже трижды. В 2021 году от этих болезней умерли 264 человека, в 2022 году - 227, а в прошлом году - 219 жителей.