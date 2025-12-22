В конце декабря для жителей, возможно, будет открыта набережная улицы Мукусалас, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Работы по реконструкции набережной завершились в срок, установленный строительным договором — в декабре этого года.

В настоящее время проходит процесс приёмки объекта в эксплуатацию.

Как только объект будет сдан в эксплуатацию и строитель выполнит все обязательства, набережная станет доступной для жителей.

Планируется, что объект будет открыт для пользования до конца декабря.

Как сообщалось ранее, реконструкция набережной улицы Мукусалас началась в декабре 2023 года и является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры.

Целью реконструкции набережной является развитие прибрежной зоны Даугавы в визуально привлекательную, современную и благоустроенную набережную, на которой будет приятно и безопасно находиться как рижанам, так и гостям столицы.

В ходе строительных работ была реконструирована набережная улицы Мукусалас протяжённостью 2,3 километра, укреплён берег Даугавы, построена инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, обновлены инженерные коммуникации и благоустроена территория.

Строительные работы выполняет ООО "Tilts". Общий объём финансирования, запланированный на укрепление набережной улицы Мукусалас и строительство сопутствующей инфраструктуры, составляет около 20 миллионов евро без налога на добавленную стоимость. 85% расходов покрываются за счёт займа Госкассы, а 15% — за счёт средств Рижского самоуправления.