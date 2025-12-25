Архиепископ Рижский Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Риналдс Грантс в своем рождественском послании призывал не тревожиться, если душевного покоя не хватает больше, чем обычно, пишет ЛЕТА.

«Если есть что-то, чего следует избегать на Рождество, так это возвращения подарка дарителю», — отмечает Грантс. В своем обращении он пояснил, что подобное нередко происходит и в отношениях человека с Богом.

«Поэтому не будем тревожиться, если многим из нас душевного покоя не хватает больше, чем обычно. Возможно, именно так мы становимся более готовыми принять Его — Христа, наш мир», — подчеркнул архиепископ.

В своем послании Грантс отметил, что поводы для беспокойства в этом мире будут всегда.

В рождественском пожелании он подчеркнул, что праздник Рождества Христова не оторван от реальности, а предлагает своего рода дорожную карту к обновленной жизни. Он напомнил слова пророка Исайи о Князе мира и указал, что и сегодня это послание остается действенным, даже если на фоне войны в Украине, раскола в обществе и повседневной спешки оно может казаться романтической мечтой.

Необычное Божье решение, по словам Грантса, дарит столь же необычный мир — это не означает, что окружающие волнения и конфликты прекратились, что людей больше не тяготят безработица и болезни или что в новостных выпусках звучат только хорошие вести.

На Рождество он пожелал довериться Христу, подчеркивая, что даже в условиях мировых потрясений, войны и внутреннего напряжения душевный покой возможен, если он основан не на обстоятельствах, а на личности — Христе, который с нами, и потому мир в сердце становится возможным.

Архиепископ объяснил, что Бог выбирает открыть Себя в образе ребенка, чтобы человек не переоценивал привычные для этого мира решения, не способные дать подлинный внутренний покой. Этот мир, по словам Грантса, не означает исчезновения внешних проблем, а восстановление внутренней целостности, справедливости, безопасности и гармонии в человеке.

В послании он подчеркнул, что истинный мир не коренится в обстоятельствах или дипломатии, а во Христе, ссылаясь также на мысль святого Августина о том, что «Христос — наш мир». Вместе с тем Грантс отметил, что игнорирование реальности греха не дает миру восстановиться, тогда как жертва Христа позволяет человеку начать обновленную жизнь.

Архиепископ призвал довериться Христу как носителю мира и самим стать свидетелями мира в своих семьях, на рабочих местах, в кругу друзей и по всей Латвии, подчеркивая, что Рождество Христово свидетельствует — Князь мира родился и душевный покой возможен.

Хотя ребенок перед лицом наших проблем может не выглядеть многообещающим решением, именно так Бог выбирает явить Себя, чтобы «мы не возлагали слишком больших надежд на привычные для этого мира решения, которые не приносят нам внутреннего мира».

Грантс пожелал, чтобы мир Христа наполнил сердца и дома людей и оставался в них и в новом году Господней благодати.