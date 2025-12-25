Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Архиепископ Грантс на Рождество призвал не тревожиться 0 215

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Архиепископ Грантс на Рождество призвал не тревожиться
ФОТО: LETA

Архиепископ Рижский Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Риналдс Грантс в своем рождественском послании призывал не тревожиться, если душевного покоя не хватает больше, чем обычно, пишет ЛЕТА.

«Если есть что-то, чего следует избегать на Рождество, так это возвращения подарка дарителю», — отмечает Грантс. В своем обращении он пояснил, что подобное нередко происходит и в отношениях человека с Богом.

«Поэтому не будем тревожиться, если многим из нас душевного покоя не хватает больше, чем обычно. Возможно, именно так мы становимся более готовыми принять Его — Христа, наш мир», — подчеркнул архиепископ.

В своем послании Грантс отметил, что поводы для беспокойства в этом мире будут всегда.

В рождественском пожелании он подчеркнул, что праздник Рождества Христова не оторван от реальности, а предлагает своего рода дорожную карту к обновленной жизни. Он напомнил слова пророка Исайи о Князе мира и указал, что и сегодня это послание остается действенным, даже если на фоне войны в Украине, раскола в обществе и повседневной спешки оно может казаться романтической мечтой.

Необычное Божье решение, по словам Грантса, дарит столь же необычный мир — это не означает, что окружающие волнения и конфликты прекратились, что людей больше не тяготят безработица и болезни или что в новостных выпусках звучат только хорошие вести.

На Рождество он пожелал довериться Христу, подчеркивая, что даже в условиях мировых потрясений, войны и внутреннего напряжения душевный покой возможен, если он основан не на обстоятельствах, а на личности — Христе, который с нами, и потому мир в сердце становится возможным.

Архиепископ объяснил, что Бог выбирает открыть Себя в образе ребенка, чтобы человек не переоценивал привычные для этого мира решения, не способные дать подлинный внутренний покой. Этот мир, по словам Грантса, не означает исчезновения внешних проблем, а восстановление внутренней целостности, справедливости, безопасности и гармонии в человеке.

В послании он подчеркнул, что истинный мир не коренится в обстоятельствах или дипломатии, а во Христе, ссылаясь также на мысль святого Августина о том, что «Христос — наш мир». Вместе с тем Грантс отметил, что игнорирование реальности греха не дает миру восстановиться, тогда как жертва Христа позволяет человеку начать обновленную жизнь.

Архиепископ призвал довериться Христу как носителю мира и самим стать свидетелями мира в своих семьях, на рабочих местах, в кругу друзей и по всей Латвии, подчеркивая, что Рождество Христово свидетельствует — Князь мира родился и душевный покой возможен.

Хотя ребенок перед лицом наших проблем может не выглядеть многообещающим решением, именно так Бог выбирает явить Себя, чтобы «мы не возлагали слишком больших надежд на привычные для этого мира решения, которые не приносят нам внутреннего мира».

Грантс пожелал, чтобы мир Христа наполнил сердца и дома людей и оставался в них и в новом году Господней благодати.

Читайте нас также:
#вера #рождество #Латвия #религия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено)
Изображение к статье: Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах
Изображение к статье: За счет отпуска: аналитики советуют отменить в Латвии перенос выходных
Изображение к статье: Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео