Рождество будет серым, но местами все же пробьются лучи солнца 0 62

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рождество будет серым, но местами все же пробьются лучи солнца
ФОТО: pixabay

На серое в целом Рождество местами будут видны лучи солнца, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Хотя рождественский день будет преимущественно облачным, местами в западных и центральных районах между облаками появятся солнечные прояснения.

С дополуденных часов на востоке страны ожидаются небольшие осадки — дождь, местами также мокрый снег. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, который после полудня на побережье, а в вечерние часы и на востоке страны усилится порывами до 15–17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов, а местами на побережье воздух прогреется до +5…+6 градусов.

В Риге день также будет облачным, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, который после полудня в порывах достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2…+4 градусов.

#Рига #рождество #погода #Латвия #прогноз #солнце #температура
Оставить комментарий

